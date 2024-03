Aquesta moneda d’un cèntim ja val 50.000 euros

detail.info.publicated Redacció

Una moneda d’un cèntim d’euro s’està cotitzant actualment a 50.000 euros. Es tracta d’una monedadissenyada per l’arquitecte alemany Rolf Lederbogen i encunyada l’any 2012 a Alemanya. El que explica els elevats preus que s’han arribat a pagar per ella és la seua escassetat i el valor que se li dona en alguns webs especialitzats en subhastes en línia i en col·leccionisme de monedes.

Aquesta peça té tan sols dos dècades d’antiguitat, però és tan especial que els col·leccionistes han augmentat el seu valor al mercat. Està dissenyada amb un roure dibuixat al revers i fabricada amb un altre acer, per la qual cosa el seu color és diferent de les altres monedes d’un cèntim.

La numismàtica es considera una font d’ingressos molt rendible avui dia, ja que hi ha centenars de monedes al mercat que valen una fortuna. En general, la majoria de les peces que es venen més cares solen tenir molts anys d’antiguitat. El pas del temps és un factor que influeix considerablement al valor que tenen per als col·leccionistes, encara que també hi ha altres aspectes a tenir en compte.