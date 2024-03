El Parlament Europeu ratifica la primera llei d’intel·ligència artificial

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Parlament Europeu va ratificar aquest dimecres la llei d’intel·ligència artificial que van pactar al desembre les institucions comunitàries, la primera que regula aquesta tecnologia al món, i va fer així un pas important per a la seua aprovació definitiva a la Unió Europea. "Celebro l’aclaparador suport del Parlament Europeu a la nostra llei d’intel·ligència artificial, la primera norma global i vinculant del món per a una intel·ligència artificial fiable", va indicar després del vot el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton.

El comissari francès, impulsor de la iniciativa, va assegurar que "Europa és ara un referent mundial en intel·ligència artificial", i va assegurar que "estem regulant el menys possible, però tot el necessari". Amb 523 vots a favor, 46 en contra i 49 abstencions, l’Eurocambra va avalar així l’acord que a finals de l’any passat va tancar un grup de representants de les tres institucions comunitàries i que requeria encara el vistiplau del ple del Parlament Europeu.

Està previst que la UE l’aprovi definitivament en les properes setmanes, encara que no serà fins el 2026 quan entri en vigor.

La normativa permet o prohibeix l’ús d’aquesta tecnologia en funció del risc que suposi per als ciutadans i, amb ella, la UE pretén donar exemple a la resta del món i impulsar la indústria europea davant els Estats Units i la Xina. En línies generals, la llei d’intel·ligència artificial prohibeix la vigilància massiva en espais públics, però permet que les forces de l’ordre puguin fer servir les càmeres d’identificació biomètrica, amb prèvia autorització judicial, per prevenir una amenaça terrorista imminent. També per localitzar o identificar a una persona que hagi comès delictes de terrorisme, tràfic de persones, explotació sexual o, per exemple un crim mediambiental, així com per buscar les víctimes d’aquests delictes.