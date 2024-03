La Caixa beca una investigadora lleidatana

La Fundació La Caixa ha atorgat 105 noves beques de doctorat i postdoctorat a investigadors perquè puguin dur a terme els seus projectes en universitats i centres d’Espanya i Portugal.

Entre els becats hi ha la lleidatana Janet van der Graaf, que ha rebut l’ajuda per cursar el seu doctorat en Enginyeria i Tecnologia Biomèdica a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Nascuda a Solsona, Van der Graaf és graduada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Barcelona i màster en Enginyeria en Ciències de la Vida per l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa). Posteriorment es va traslladar als Estats Units, on va desenvolupar com a treball de final de màster un sistema de multiòrgan en un xip per estudiar la intercomunicació entre òrgans, centrant-se especialment en l’aparell reproductiu interior femení.