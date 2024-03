El coet més gran d'SpaceX s’enlaira amb èxit però es "perd" quan tornava

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

SpaceX va realitzar aquest dijous des de Boca Chica (Texas) el tercer vol de prova de Starship -la nau més gran i més poderosa del món que busca assolir l’espai exterior- després de dos intents fallits realitzats a l’abril i novembre de 2023, que van acabar en explosions. La companyia va confirmar la "pèrdua" de la nau poc després de fer el seu reingrés en l’atmosfera terrestre i abans que assolís les aigües de l’oceà Índic, no obstant la prova va ser qualificada d’"enorme èxit" durant la transmissió en viu. Després de l’exitós enlairament, que es va dur a terme al voltant de les 8:25 hora local (13:25 GMT), des d’una plataforma d'Starbase, la base de SpaceX, ambdues etapes del coet es van separar amb èxit, si bé la primera, anomenada Superheavies, no va concloure el seu retorn a terra amb èxit.

L’altra part, l'Starship per si mateix, va continuar amb gran succés el trajecte previst de gairebé una òrbita al voltant del planeta, durant la qual es va desplaçar a uns 160 quilòmetres d’altura i a una velocitat de més de 26.000 km/h. Al llarg de més d’una hora de vol, un temps considerablement major en comparació a les anteriors proves, l'Starhip va aconseguir obrir i tancar les portes de la nau i transferir combustible d’un tanc cap a un altre, part de les proves planificades per avui. Va tenir temps la nau mentre descendia i feia el seu reingrés a l’atmosfera terrestre d’emetre en directe unes impressionants imatges del planeta, després de la qual cosa, i com es preveia, la comunicació es va tallar. Moments després, els controladors de la missió van confirmar que "van perdre" la nau durant el seu descens a més de més de 25.000 quilòmetres per hora.

Malgrat que Starship no va sobreviure a les dures condicions durant el seu reingrés, la prova va complir alguns dels seus objectius. El propietari de SpaceX, Elon Musk, va assenyalar que preveuen més proves per a aquest mateix any.

La idea amb aquestes proves és preparar el terreny dels Estats Units per tornar a la Lluna, previsiblement el 2026, i accelerar el camí de Mart. SpaceX, que ha catalogat d’aprenentatge els dos llançaments anteriors malgrat els revessos, va necessitar l’aprovació de la governamental Administració Federal d’Aviació (FAA, en anglès) per al nou intent d’avui. La FAA va assenyalar el dimecres que SpaceX "va complir tots els requisits de seguretat, medi ambient, polítiques i responsabilitat financera".

L’abril passat, les dos etapes de l'Starship no van aconseguir separar-se i els controladors de la missió van activar un sistema d’emergència que va fer explotar el coet de manera intencional uns quatre minuts després del llançament. La segona prova, que també va acabar amb una explosió, va ser més exitosa, ja que ambdues etapes es van separar i SpaceX "va aconseguir una sèrie de fites importants i va proporcionar dades invaluables per continuar desenvolupant ràpidament Starship", segons va explicar la companyia.