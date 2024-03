Infeccions de transmissió sexual a l'alça a Lleida

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) s’han disparat en els últims any fins a arribar als 31.946 nous casos el 2022 a Catalunya. Així ho revela l’últim informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que alerta que la clamídia continua sent la ITS amb taxes més elevades −amb 178,2 casos per cada 100.000 habitants−, si bé la gonorrea ha experimentat un creixement del 53% respecte a l’any anterior. A la regió sanitària de Ponent, la taxa d’incidència de la clamídia es va situar el 2022 en els 124,3 casos per cada 100.000 habitants, mentre que el 2021 havia estat de 83,5 casos.

Seguint la tendència catalana, la segona infecció més diagnosticada a les comarques del pla va ser la gonorrea, amb 81,9 casos per cada 100.000 habitants. Suposa més del doble de notificacions en comparació amb l’any anterior, quan van ser 37,5. Quant a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, es van registrar 76,7 nous casos d’infecció genital per clamídia per cada 100.000 habitants, el doble que el 2021. També és van disparar les infeccions de gonorrea i les de sífilis, que va passar d’una taxa d’incidència del 6,3 el 2021 al 9,4 el 2022. Segons l’informe de vigilància epidemiològica, tant la clamídia com la gonorrea i el limfogranuloma veneri es diagnostiquen en edats més primerenques, amb 29 i 31 anys, respectivament, mentre que la sífilis té una mitjana d’edat de detecció de 39 anys. En aquest context a l’alça, l’Agència de Salut Pública de Catalunya destaca la necessitat d’intensificar els esforços en matèria d’educació i prevenció, emfatitzant la importància de l’ús del preservatiu. Apunta també que cal millorar l’accés als serveis de salut sexual i la detecció precoç en les poblacions de més risc.