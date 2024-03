L’hivern més càlid des de 1870 donarà pas a una primavera amb temperatures altes

detail.info.publicated efe

La primavera, que començarà el 20 de març a les 4:06 hora peninsular, es preveu normal quant a pluges i molt temperada, sobretot a l’extrem nord peninsular, llevant, sud-oest andalús, les Balears i les Canàries, després de l’hivern més càlid des de 1870 (juntament amb el de 2019-2020).

En roda de premsa per presentar la predicció estacional primaveral i el balanç climàtic de l’hivern, Rubén Del Campo, portaveu de l’Agència de Meteorologia (Aemet), ha avançat que tot apunta a una primavera amb valors alts, per ressaltar que des de 2018 cap primavera no ha estat més freda del normal. "Hi ha una altisima probabilitat que aquest trimestre sigui molt càlid", ha observat el portaveu d’Aemet.

Quant a les pluges a l’estació primaveral, Del Campo ha observat que, de moment, no hi ha cap "senyal clar de més o menys precipitacions", excepte en les Illes Canàries, on pot ser una primavera més seca del normal.

A Espanya, la primavera, que aquest any durarà 92 dies i 18 hores fins el 20 de juny, tindrà una temperatura mitjana de 13,6 graus i acumularà una precipitació mitjana d’uns 173 litres per metre quadrat.