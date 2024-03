Sanitat vol fer gratuïts els preservatius per als joves

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha avançat aquest dijous la seua intenció de fer gratuïts els preservatius per als joves amb menor poder adquisitiu com a mesura per frenar el "preocupant" increment d’infeccions de transmissió sexual (ITS) en aquest grup de població. "No té sentit que es cobreixi una vacuna per evitar una infecció, però no un mètode barrera com el preservatiu", ha emfatitzat la ministra al Senat, on compareix per exposar les línies generals del seu departament per a aquesta legislatura.

Sanitat pretén així millorar l’accessibilitat al condó, per això està "estudiant la possibilitat que estigui cobert per part del sistema públic" i que sigui "gratuït per a aquelles franges d’edat joves amb menor poder adquisitiu i que presenta uns increments importants en les taxes d’ITS", ha destacat. Per millorar la prevenció de les ITS, el Ministeri actualitzarà l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva perquè l’educació sexual sigui "un eix central". "Necessitem que la població –ha prosseguit– rebi una educació basada en la informació, l’honestedat, el consentiment i la cura en les relacions interpersonals".

L’estratègia contra les ITS millorarà l’accés a centres especialitzats en el maneig d’aquestes infeccions, que disposen no només del coneixement de la patologia concreta, sinó de com abordar-la "sense culpabilitzar les persones", perquè siguin "capaces d’incorporar l’última innovació".

Facilitar l’accés als tests

García ha recordat les alarmants xifres de l’últim informe "Vigilància epidemiològica de les Infeccions de Transmissió Sexual a Espanya 2022", que apunta a un nou augment d’aquestes infeccions, després de "la falsa sensació" de descens de 2020 com a conseqüència de la pandèmia. L’augment d’infeccions com la gonorrea i la sífilis encadenen més de 20 anys d’increment i la seua incidència s’ha multiplicat per 25 i 10, respectivament, mentre que la clamídia s’ha disparat un 245 % des de 2016. I afecta principalment a adults joves entre 20-44 anys, "sent més cridaner en els homes entre 20-34 anys en el cas de la sífilis i la gonorrea, i en les dones en el cas de la clamídia". No és una situació exclusiva d’Espanya, ja que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties, l’ECDC, ha fet una crida fa una setmana per abordar l’augment de les ITS a Europa i repensar les estratègies a llarg termini.

Davant d’aquest panorama, el Ministeri advoca per altres mesures com ampliar l’accés per part dels professionals sanitaris a test ràpids per accelerar els temps de diagnòstic i les autopreses perquè les persones puguin participar en el diagnòstic si tenen sospites d’haver estat exposades. També vol realitzar una nova Enquesta Nacional de Salut Sexual, ja que l’última és de 2009.