Un bon control de les xarxes socials és clau per abordar els trastorns de conducta alimentària

Les xarxes socials tenen una gran influència en la ment de les persones i, més encara, en les dels adolescents que, en moltes ocasions, reben una influència negativa a través de les pantalles com és en el cas dels trastorns de conducta alimentària (TCA) com l’anorèxia o la bulímia, que estan experimentant un augment degut, en part, a la influència de la digitalització en la ment dels joves per la qual cosa el seu control és clau per abordar aquestes malalties.

"Els TCA ha sofert un repunt important des de 2021, aquest repunt està molt vinculat a la digitalització, a la irrupció de la tecnologia en la naturalesa de l’ésser humà que ha privat d’espais els joves i els ha abocat a un cert aïllament i, en alguns casos, a una solitud preocupant", ha asseverat la presidenta de la Fundació ICOMEM, la doctora Luisa González, durant la presentació de la campanya 'Menja’t les teues pors amb la Fundació ICOMEM', aquest divendres en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

En aquest sentit, la doctora González ha apuntat que en aquest últim temps s’està observant un "augment de trastorns de l’estima del seu cos", que inclouen no només els TCA, si no els problemes de "baixa autoestima, depressió, ansietat, autolesions, suïcidis consumats, etc". "Els TCA han augmentat, també en la seua fase greu que generen ingressos hospitalaris. És una realitat a què hem de fer front amb la medicina|medecina de la cura, pensar a cuidar les persones és el gran missatge que la pandèmia ens ha deixat", ha afegit.

L’estreta relació que existeix entre l’ús d’internet i les xarxes socials i el desenvolupament d’un TCA s’evidencia en el cas de Claudia (22 anys), estudiant de Dret i expacient d’un TCA. Com ella mateixa ha relatat durant la trobada, va tenir bulímia des dels 12 fins als 20 anys, temps durant el qual, gràcies a la seua recerca a internet sobre 'Com vomitar', es va convertir "en una experta en la tècnica" perquè "hi havia blogs que ho explicaven pas a pas", per la qual cosa internet va tenir una gran influència en el seu TCA.

"Va ser un procés en el qual vaig estar sola, les pacients ens convertim en professionals de la mentida, la solitud i de posar-vos màscares i de voler fer-se veure que tot està bé. El problema de les xarxes socials és immens, encara que el meu TCA va entrar per les xarxes socials però també van ser molt clau en el procés de sortida per tenir el dret a elegir, la llibertat d’elegir què volia veure", ha declarat Claudia.

Així va començar el llarg recorregut de Claudia amb el TCA i, encara que ja hagi "sortit", assegura que "l’acompanyarà tota la vida" però que ara és "el seu aliat". "Soc i seré pacient sempre perquè amb el meu TCA m’he aliat i anem juntes en el que queda de vida", ha conclòs.

Per la seua part, la directora mèdica del Hospital Niño Jesús, la doctora Esther Aleo, ha apuntat a la necessitat de "sensibilitzar, donar visibilitat, destruir mites de la malaltia del TCA, que afecta a mig milió de persones, no només a les implicades sinó també a les seues famílies" i provoca una "gran ressonància a nivell social". "Cada vegada veiem que afecta nenes més joves fins i tot per sota dels 12 anys. Hem de desmitificar i tenir una consciència molt clara", ha afegit.

"Són trastorns mentals greus que impliquen un tractament multidisciplinari amb molts especialistes, endocrinòlegs, terapeutes, nutricionistes, infermeria, etc", ha apuntat per la seua part la psiquiatra de la Unitat de Tratamiento Intensivo Trastornos de Conducta Alimentària HU Santa Cristina, Belén Unzeta.

'Cómete tus miedos' con la Fundación ICOMEM

En aquest context, la Fundació ICOMEM i l’Associació 'Cómete tus miedos’ han presentat la minisèrie 'Menja’t les teues pors amb la Fundación ICOMEM', realitzada amb la col·laboració de Daiichi-Sankyo, i que constarà d’una de seriosa de vídeos que tractaran el TCA en totes les seues perspectives des de la prevenció fins el tractament i les seues implicacions. En aquests vídeos compten amb la participació d’experts mèdics i pacients com Claudia, que explicarà la seua experiència amb el TCA.

Els vídeos es difondran a través del canal de Youtube i xarxes socials de la Fundación ICOMEM cada dos setmanes, començant el dia 9 d’abril i acabant el 2 de juny, Día Mundial d’Acció pels TCA, amb l’objectiu de visibilitzar, sensibilitzar, conscienciar, prevenir i frenar l’augment dels TCA proporcionant l’accés a informació veraç, erradicar mites i generar canvis socials.

En aquest aspecte, la presidenta de l’Associació 'Cómete tus miedos', Marta Tena Briceño, ha apuntat a la importància de la prevenció, però "no només en les persones que poden desenvolupar aquestes malalties, sinó informant la societat que això existeix perquè continuen sent bastant desconeguts i hi continua havent tabú dels TCA".

"Estic convençuda que hi ha moltes més persones amb desordres alimentaris que les que apareixen en les xifres oficials, el problema és que moltes vegades encara ni elles mateixes no ho saben. Per això amb aquests episodis volem ajudar-los a identificar-los, a saber què fer i a demanar ajuda," ha assenyalat.

Necessitat d'una llei de protecció del menor en entorns digitals

Davant de la creixent influència de les xarxes socials en el desenvolupament de TCAs, els experts han incidit en la necessitat que es creu una Llei de Protecció del Menor en Entorns Digitals per limitar el consum de certs continguts en determinades edats.

Actualment, aquest és un dels projectes del Govern ja que des de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre s’està treballant en el desenvolupament d’un sistema pilot de verificació de l’edat per a l’accés a pàgines web de contingut per a adults

"Necessitem un marc regulador de les xarxes socials, és molt necessària una llei de protecció del menor en entorns digitals perquè és molt difícil fer una supervisió 24 hores del menor. També necessitem generar consciència social sobre el que un es pot trobar en xarxes i mentre no existeixi la limitació de contingut per edat aquesta tasca l’hem de fer els adults", ha explicat la coordinadora Hospital de Día Adolescentes Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, la doctora Beatriz Martínez Núñez.

Així, ha assenyalat que, un dels problemes de les xarxes socials com Instagram o Tiktok és que, "moltes vegades un troba el que busca i no li ve bé com, per exemple, un TCA". "Existeix evidència que relaciona l’ús excessiu de les xarxes socials amb el TCA així com el mal pronòstic", ha asseverat.

Com a manera de controlar o limitar l’accés a determinats continguts, la doctora Martínez Núñez ha apuntat a "que s’identifiquin els dispositius dels menors i no tinguin accés a determinats continguts". "Hi ha una proposta d’un pacte d’estat i s’està treballant en això. No es pot posar tota la responsabilitat en les famílies", ha afirmat.

Així mateix, la doctora ha asseverat que, com a part de la Llei, està previst "multar les empreses". "Es demanarà responsabilitats a les grans corporacions, que aquest nen de 10 anys no sigui allà, i això recau en les empreses com TikTok", ha declarat.