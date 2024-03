El cap humà trobat a Badalona és d'un veí de Vic desaparegut a finals de gener

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap humà trobat a la muntanya de Can Ruti de Badalona el 7 de març és el d'un veí de Vic desaparegut a finals de gener, segons ha avançat 'Badalona Comunicació' i ha confirmat l'ACN. L'home tenia 44 anys. Els familiars van denunciar que havia desaparegut el 29 de gener, tot apuntant que havia estat vist per última vegada a Badalona. Dijous 7 de març un home que buscava espàrrecs en una zona boscosa de Can Ruti va trobar el cap i va alertar la policia. La resta del cos encara no s'ha trobat. La investigació continua oberta