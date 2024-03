Els gats dels Omellons, maltractats

Gir de 180 graus en el cas de la mort de diversos gats als Omellons el mes de desembre passat i que va avançar SEGRE. Els Mossos d’Esquadra van atribuir les morts a l’atac d’una guineu o un altre depredador però, segons va informar ahir l’Associació Protectora de Gats dels Omellons, que va costejar la necròpsia, l’últim felí va morir per un objecte afilat, per la qual cosa es tractaria d’una matança.

Concretament, asseguren que l’informe determina que “la mort va ser per una fractura cervical amb secció de medul·la espinal i les lesions a la zona del cap presenten vores contínues que posicionen correctament, sense esquinços o marques d’interacció amb depredadors. L’aparença podria ser compatible amb talls per objecte afilat”. L’associació entén que els fets són “susceptibles de ser qualificats com a presumptes delictes de maltractament animal”. Davant d’això, reclamen que “l’ajuntament, com a responsable d’aquests gats i davant de les noves proves, ha de condemnar aquests fets públicament”. També van afegir que “ja n’hi ha prou de la inacció, no només dels ajuntaments, sinó de la resta d’administracions públiques i, especialment, de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, guàrdies urbanes i altres cossos responsables d’actuar davant de casos d’abandó i maltractament animal”.Un total de tretze entitats de protecció dels animals han presentat una instància a l’ajuntament d’aquest municipi de les Garrigues “perquè s’aclareixin aquests greus fets” i que comenci les investigacions necessàries per poder trobar l’autor de la matança dels felins.