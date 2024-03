Els jugadors intensius i en risc tindran prohibit l’ús de targetes de crèdit per a aquesta activitat des d’avui

detail.info.publicated europa press

Alguns dels articles contemplats al Reial Decret 176/2023, de 14 de març pel qual es van desenvolupar entorns més segurs de joc, entren en vigor aquest divendres 15 de març, entre ells la prohibició d’ús de targetes de crèdit per a jugadors en risc i jugadors intensius, prevista als articles 21 i 30.2.

Segons ha informat el Ministeri de Drets Socials, "l’objectiu és evitar que els jugadors intensius i amb comportaments de risc puguin jugar a crèdit ja que això suposaria un veritable risc de seriosos problemes financers".

En aquest sentit, ha explicat que els jugadors intensius són aquells que han perdut més de 600 euros a la setmana (200 per als joves) durant tres setmanes consecutives. Els jugadors amb comportaments de risc ho seran, durant els dos propers anys, segons el criteri dels operadors que hauran d’establir mecanismes i protocols que permetin detectar els comportaments de risc de les persones usuàries registrades.

També entra el vigor l’establiment de sessions de joc per a la llicència d’altres jocs i loteries instantànies (article 13 i 15). D’aquesta manera, l’usuari, abans de començar a jugar, haurà d’establir un límit de temps i diners. Quan un dels dos condicionants s’esgoti, es tancarà la sessió (una vegada conclogui la partida, mà o tirada en curs).

D’altra banda, des d’aquest divendres és obligatori l’ús de mitjans de pagament nominatius per a jugadors en risc (Article 30.1) "L’objectiu és evitar que un jugador en risc que ja ha esgotat els seus recursos utilitzi mitjans de pagament de terceres persones (famílies, amics, targetes d’empresa) per continuar jugant, generant un deute a una tercera persona que pot desconèixer la situació", ha destacat el Ministeri.

Els participants joves (de 18 a 25 anys) no podran rebre cap tipus d’activitat promocional l’objecte de la qual sigui aliè a l’activitat de joc desenvolupada a la plataforma de l’operador per evitar que "obtinguin regals per part dels operadors de joc que poc o gens tinguin a veure amb el joc (entrades a partits, viatges, etc.) però que li impulsin a gastar altes quantitats de diners en el joc per poder obtenir aquests avantatges".

Així mateix, es prohibeixen certs missatges enganyosos durant el desenvolupament dels jocs (Article 17), missatges com "gairebé vas encertar", "vas ser a prop" o similars.

Des d’aquest divendres serà obligat emetre missatge i oferir la possibilitat d’ingressar premis superiors a 5.000 euros. L’article 16 especifica que, durant la sessió de joc, la persona haurà de rebre, almenys cada 60 minuts, missatges informatius periòdics de lectura obligatòria per poder continuar jugant. Aquests missatges han de contenir informació objectiva relativa a la conducta de joc durant la sessió, com per exemple el temps jugat, les quantitats apostades o les pèrdues netes produïdes, i en cap cas no poden oferir judicis de valor de l’operador sobre l’esmentada conducta.

Finalment, en la disposició final sisena de l’article es regula l’abonament|adob de premis pels operadors. Mitjançant aquesta modificació, quan el participant obtingui un premi i la diferència entre la participació i el premi obtingut sigui superior als 5.000 euros l’operador haurà de remetre un missatge al jugador en qui ofereixi a aquest la possibilitat de sol·licitar la transferència de l’import del premi a través d’algun dels mitjans de pagament que l’operador hagués establert.