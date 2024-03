Endometriosi, cada vegada més precoç

El departament de Salut està treballant en un document estratègic per ajudar a reduir el temps per practicar diagnòstics d’endometriosi. Una patologia que afecta el 10% de les dones en edat reproductiva i els casos del qual han anat en augment, i de la qual ahir es va celebrar el Dia Mundial. A la consulta monogràfica d’endometriosi de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida es fan més de 150 visites cada any, la majoria controlades amb tractament mèdic. Segons Salut, el pla es troba en l’última fase d’elaboració i la previsió és que es publiqui el segon semestre de l’any. Es marca com a objectiu ajudar a donar visibilitat a les dones amb aquesta malaltia, millorar l’accés a un diagnòstic més ràpid que evitarà que es generin situacions de més complexitat i ordenar l’atenció de forma integral al llarg dels diferents nivells assistencials per adequar-la a les necessitats específiques de cada situació.

L’endometriosi és una malaltia ginecològica crònica que es caracteritza per la presència de dolor pelvià crònic i cíclic, coincidint amb la menstruació en la majoria dels casos. També pot ser causa d’esterilitat, sagnia menstrual anòmala o dolor durant les relacions sexuals, i pot associar-se a la clínica urinària o digestiva. Tots aquests símptomes fan que l’endometriosi afecti la qualitat de vida de la dona, amb repercussió sobre el benestar físic, psicològic i social. En aquests casos, l’Arnau proporciona un abordatge mèdic i quirúrgic a les pacients, a través d’un equip multidisciplinari liderat per la doctora Laia Jareño com a coordinadora de la unitat i Marta Simó com cap de Servei d’Obstreticia i Ginecologia. A les pacients sense resposta al tractament mèdic o amb compromís greu de l’aparell digestiu o excretor renal se les proposa per a una cirurgia avançada mitjançant el robot Da Vinci. Aquesta tecnologia permet un abordatge quirúrgic de gran precisió, a més de la recuperació precoç després de la cirurgia, i la incorporació a la vida quotidiana en millors condicions.