Les dones entren més en xoc que els homes després d’un accident de cotxe

Amb l’objectiu d’analitzar les desigualtats en el disseny dels automòbils i les lesions resultants, un equip d’investigadors del Col·legi Mèdic de Wisconsin als Estats Units han descobert que els patrons de lesions per accidents automobilístics i la gravetat de les lesions difereixen entre homes i dones. També van demostrar que les dones arriben a la sala de traumatologia amb signes de xoc amb més freqüència que els homes, independentment de la gravetat de la lesió, tal com es publica a 'Frontiers in Public Health'.

Susan Cronn, primera autora de l’estudi i investigadora del Col·legi Mèdic de Wisconsin adverteix: "aquestes noves troballes sobre les diferències sexuals a l’índex de xoc signifiquen que hem d’investigar més a fons com i per què succeeix això". A més, aquest coneixement pot ajudar a avaluar si els sistemes de col·lisió d’ocupants funcionen igualment bé per a cossos masculins i femenins.

Els investigadors van utilitzar dades de més de 56.000 víctimes d’accidents automobilístics, la meitat de les quals eren dones. Analitzar les dades de lesions clíniques permet als investigadors veure resultats reals, en lloc d’estimacions de risc. Van descobrir que, encara que els homes tenien més lesions en general, les dones tenien més lesions a la pelvis i el fetge.

No obstant, el més important és que van descobrir que les dones superaven un índex de xoc superior a 1,0 amb més freqüència que els homes. Això va ser cert fins i tot per a les dones que van patir menys lesions totals o menys greus que els seus homòlegs masculins. Un índex de xoc elevat pot ser un senyal d’advertència primerenca de xoc hemorràgic, causat per una gran pèrdua de sang, però també pot ser un predictor primerenc de mortalitat.

"Les nostres troballes podrien significar que els cossos de les dones tenen menys capacitat per funcionar quan hi ha canvis fisiològics, que algunes lesions tenen més impacte als cossos femenins o que els cossos femenins gestionen la pèrdua de sang de manera diferent que els cossos masculins", assenyala Cronn. "També podria ser que hàgim assumit que els signes vitals normals són els mateixos per a tothom, independentment del sexe, i que necessitem revisar la nostra definició de normalitat".

"Esperem poder delinear encara més l’impacte del sexe en les lesions per accidents, de manera que l’enginyeria de seguretat dels vehicles pugui considerar importants diferències corporals masculines i femenines en el seu disseny, i que proporcionin informació per a la legislació i les regulacions necessàries per a l’equitat en el disseny de seguretat dels automòbils", conclou Cronn.

Els investigadors també van assenyalar certes limitacions del seu estudi, per exemple, que la base de dades no incloïa dades de pressió arterial diastòlica, la qual cosa ajudaria que els càlculs de l’índex de xoc fossin més precisos. Un altre factor que no es va incloure en les dades va ser la mida del vehicle, el tipus d’accident i la informació completa sobre la dinàmica de l’accident, factors que poden ajudar a comprendre més plenament les diferències de sexe en els accidents.