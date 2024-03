Transport de motxilles al Camí de Santiago a càrrec de Correus

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Correus tornarà a engegar a partir d’aquest dissabte 16 de març el seu servei 'Paq Mochila' per al transport de motxilles i maletes d’un allotjament a un altre en les principals rutes del Camí de Santiago. Tal com expliquen en un comunicat, el servei permet als pelegrins realitzar el Camí sense carregar amb el seu equipatge. Estarà disponible al Camí Francès des de Roncesvalles i Somport, al Camí Portuguès des de Tui i A Guarda (inclosa la Variant Espiritual), al Camí del Nord des d’Irun, al Camí Primitiu des d’Oviedo, al Camí Anglès des de Ferrol, al Camí d’Hivern des de Ponferrada, a la Via de la Plata-Camí Sanabrés des d’Ourense i al Camí de Fisterra i Muxía.

El carter passarà a partir de les 8:00 del matí a recollir l’equipatge dels pelegrins que hagin sol·licitat aquest servei a l’allotjament indicat i el deixarà en el següent abans de les 14:30 hores. Pot contractar-se al web www.paqmochila.com a través d’un senzill formulari disponible en nou idiomes. En el comunicat recorden que Correus compta amb altres serveis per al pelegrí com l’enviament de maletes i paquets a qualsevol punt del Camí.

La contractació d’aquest servei també es pot fer online i permet escollir la recollida al propi domicili o als allotjaments del Camí. Per a aquells que decideixin realitzar el Camí amb bicicleta, Correus compta amb el Paq Bicicleta, un servei d’enviament de bicicletes a l’inici de la ruta o de tornada. En arribar a Santiago de Compostel·la, els pelegrins tenen disponible el servei de consigna que Correus ofereix a l’oficina de Rúa do Franco, 4. Aquest servei està disponible de dilluns a diumenge de 08:30 a 20:30 hores.