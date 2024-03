Expo Tren arranca en bona forma

La 13 edició de Lleida Expo Tren va obrir ahir les seues portes al Pavelló 4 de Fira de Lleida amb una afluència de públic que demostra, un any més, que el saló es troba en bona forma.

L’organitzador del certamen, Raül Valls, va assenyalar que la previsió és mantenir la xifra de visitants de l’any passat, uns 12.000, i va recordar l’increment d’expositors comercials en aquesta edició, que n’han passat de 41 a 48, juntament amb els 36 expositors lúdics (clubs i associacions), que sumen un total de 84. La majoria procedeixen de Catalunya, Andalusia, Euskadi, Madrid, València i també de França. Valls va incidir en la projecció nacional i internacional de Lleida Expo Tren, una “fira pionera i líder” a l’Estat, que concentra aficionats de tot Espanya i de part del sud de França, i va remarcar que el saló ha permès al públic de Ponent familiaritzar-se amb aquest món, generant nous aficionats a les comarques de Ponent, la qual cosa, va assenyalar, “ha permès incrementar els visitants locals”. Així mateix, Valls va destacar l’impacte econòmic que genera el certamen a l’hostaleria i la restauració de la ciutat.Entre els al·licients per als visitants aquest any es troben les maquetes de les estacions de trens lleidatanes. La Secció de Modelisme de l’Ateneu Popular de Ponent ha mostrat les estacions de Tremp (exhibida públicament per primera vegada) i de Cervera, dos recreacions dels anys 50 i 60 del segle passat. D’altra banda, el grup T-Trak, amb seu a Lleida i amb socis a Andalusia, Castelló, Madrid i Saragossa, presenta les estacions d’Almacelles, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Lleida i Raimat. A més, porta novetats com l’estació de Canfranc o un camp de generadors eòlics en funcionament. El certamen, organitzat per la revista Más Tren, amb el suport de Fira de Lleida i la Paeria, obrirà avui portes des de les 10.00 fins a les 14.00 hores.