Xarrada sobre periodisme i literatura a Bell-lloc d'Urgell

La directora de SEGRE, Anna Sàez, i la doctora en Història i escriptora Lluïsa Pla van parlar divendres sobre periodisme i literatura a Bell-lloc.

Pla va preguntar a Sàez per les obres literàries que havien marcat la seua biografia literària i les dos van analitzar la importància de la literatura i de l’ambició estilística perquè el periodisme pugui aconseguir el seu gran objectiu: explicar històries reals d’una forma atractiva que interessi la gent.La xarrada de divendres forma part dels actes promoguts per l’ajuntament de Bell-lloc per celebrar el Dia Internacional de la Dona.Entre les activitats organitzades pel consistori amb motiu del 8-M, ahir estava prevista una lectura teatrealizada de l’obra Homes! per part del grup de teatre Som els que som. Així mateix, avui se celebrarà la quarta edició de la Caminada de la Dona que sortirà des del Parc Municipal de Bell-lloc d’Urgell. L’activitat començarà a les 9.30 hores i a les onze està prevista la lectura del manifest, abans de l’entrega de l’esmorzar i el sorteig d’una cistella entre tots els participants.