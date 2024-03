Xòfer de luxe amb accent lleidatà

Fa vint-i-cinc anys que el lleidatà Romà Llort treballa com a xòfer privat de clients prèmium a Barcelona. Pel seu monovolum d’alta gamma han passat executius, turistes estrangers amb un alt nivell adquisitiu i grans personalitats de la talla de Madonna, Bill Clinton, Nelson Mandela, Olivia Newton-John, Cindy Crawford o Kevin Costner. Natural d’Àger, el 1998 Llort va decidir deixar el seu lloc al departament de planificació de Laboratoris Esteve i es va embarcar en una nova aventura professional, després d’adquirir una llicència VTC i un Mercedes classe V. La majoria de clients són ciutadans americans, canadencs i australians que acudeixen a la capital catalana per motius laborals −per participar en congressos com el Mobile World Congress− o de lleure. En tot aquest temps, també ha treballat per a estrelles del món del cine, la música o la política. Una de les que més li va marcar va ser Olivia Newton-John, l’actriu protagonista de Grease que va morir el 2022 als 73 anys. “Jo no sabia que la portava perquè anava a darrere, juntament amb un grup de cinc o sis persones. Van començar a taral·lejar cançons i vaig reconèixer la seua veu. Va ser molt agradable en tot moment i es va interessar per l’arquitectura de la ciutat”, recorda Llort, que no es va atrevir a demanar-li una fotografia perquè “sempre intento ser el més discret possible”. La cantant Madonna també va deixar empremta: “Em va cridar l’atenció tot el dispositiu que va muntar l’ajuntament perquè la cantant pogués agafar el seu avió privat. Anàvem a 80 km/h pel voral de la ronda Litoral, amb els cotxes separats perquè poguéssim passar, en plena hora punta.” Així mateix, aquest lleidatà també ha portat a grups de rock com Aerosmith, encara que assenyala que “intento evitar-los perquè tenen un seguici de fans que s’abalança contra el vehicle i, com a autònom, soc jo qui es fa càrrec dels desperfectes que ocasionen”. Durant tot un mes també es va convertir en el xòfer privat del rei Salman de l’Aràbia Saudita, que en aquell temps encara era príncep. Llort explica que el que més l’apassiona de la professió és que “no és gens monòtona, veus gent nova cada dia i practiques idiomes”. Encara que després de l’aturada de la pandèmia va costar remuntar, explica que ara hi ha un gran volum de turistes, molts dels quals sol·liciten desplaçar-se a la costa de Girona.

VTC tradicionals denuncien que estan “asfixiades” pel reglament

A Catalunya hi ha al voltant de mil vehicles de transport amb conductor (VTC) tradicionals i només uns 300 tenen llicència per treballar a la ciutat de Barcelona. “No som taxis”, recalca Romà Llort, que també és el portaveu de l’associació VTC-Gran Turisme Catalunya. El col·lectiu denuncia que “l’administració ens ha ficat al mateix sac que les noves plataformes Uber, Cabify o Bolt i la nostra activitat no té res a veure amb ells”, la qual cosa ha comportat una normativa estricta que ofega el sector. Malgrat tenir l’autorització de l’AMB, “cada dos per tres els Mossos i la Urbana ens paren, inspeccionen els vehicles i ens demanen la documentació amb els clients dins”. Tot això suposa “una mala imatge per al turisme de Barcelona, que al final opta per altres ciutats com Madrid per celebrar grans esdeveniments.”