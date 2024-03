Cervera es rendeix a La Passió

Alguns dels actors amb més pes en la representació, com el mateix Jesús, s’estrenen aquest any. - X. SANTESMASSES

Més de 300 espectadors van gaudir ahir a Cervera de l’inici de la temporada de representacions de Crist Misteri de Passió que ofereix aquest any un total de sis representacions els 17, 23 i 29 de març i els 6, 13 i 20 d’abril.

Segons el president del patronat Xavier Cañabate, busquen més implicació del públic i, per això, entre els canvis escenogràfics destaquen més accions en platea. També prenen protagonisme més escenes més dinàmiques i una nova reducció del temps de l’obra en uns 10 minuts. La retallada es concentra en els quadres de la Resurrecció i la Baixada de la Creu i en l’escena del Mercat. Ara l’obra dura 2:20 hores, la meitat que l’original.Cañabate va explicar que de moment la temporada comença amb bon peu amb set grups que han reservat entrada, si bé reconeix que en els últims anys la major part de visitants provenen del turisme familiar amb packs turístics que organitza el patronat.

Diversos actors s’estrenen en els papers principals, com el cas de Jesús, Llàtzer o Sant Joan

Totes les representacions es fan en català i hi ha una renovació dels actors en els papers principals com el de Jesús, Llàtzer, el soldat Malcos, Sant Joan i Marta. Tots ells surten del mateix planter d’actors de La Passió. Una altra novetat és l’ampliació de la direcció artística, que passa de tres a cinc directors, la qual cosa permet accelerar les millores per grups d’actors. Així, s’estrenen en el càrrec Jaume Mercadé, Jaume Rossich i Teto Bonjoch, que se sumen les dos directores que ja hi havia, Gemma Palà i Mariona Dalmases. Com a novetat d’aquest any, l’alcalde, Jan Pomés, s’ha ofert a participar en l’obra en la representació del 20 d’abril. En el muntatge de La Passió participen més de 300 persones entre actors i tècnics, l’obra de Cervera es remunta a 500 anys d’antiguitat.