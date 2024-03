El fum del tabac impregna els cotxes de carcinògens que es mantenen fins a 4 mesos

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fum residual del tabac conté més de 50 carcinògens que en fumar al cotxe s’impregnen al tablier, sostre i seients i tarden 3 i 4 mesos a eliminar-se, per la qual cosa els experts demanen que el pla antitabac prohibeixi totalment fumar als vehicles, amb o sense menors, per a un millor compliment de la llei. En una entrevista amb EFE el director del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac, Esteve Fernández, explica que la concentració de partícules cancerígenes en un cotxe en el qual s’ha fumat és fins un milió de vegades superior a la que hi pot haver en una habitació de 25 metres quadrats, i això ocorre igualment amb l’aire condicionat posat o les finestretes obertes.

Sobre la possibilitat d’incloure en el 'Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027' una prohibició total de fumar en cotxes, Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), argumenta que les lleis amb excepcions són "més difícils de complir i fer complir", que és el que passa en l’actualitat amb les terrasses. Reconeix aquest catedràtic de Salut Pública, l’excepcionalitat del tema dels cotxes per ser àmbit privat si bé recorda que això no impedeix que es pugui legislar.

Posa d’exemple, l’obligatorietat de portar posat el cinturó per un tema de seguretat viària o que no es pot conduir parlant pel mòbil. I al·ludeix a com la llei espanyola prohibeix fumar en taxis, vehicles de transport públic, cotxes de lloguer i en qualsevol tipus de vehicle comercial, com les furgonetes de repartiment, o de servei públic.

Per això, considera que portar la prohibició de fumar al vehicle privat és possible: "S’ha fet en altres països i no s’ha acabat el món".

Habitatges de protecció oficial sense fum

Aquest expert també informa que s’està treballant en el tema de "llars sense fum". A les cases, diu, el fum residual es diposita a les catifes, als sofàs, a les superfícies dels mobles, teixits, cortines i roba de llit i està demostrat que nens que viuen en llars de fumadors encara que no es fumi en la seua presència, absorbeixen aquestes substàncies en jugar amb peluixos contaminats. Fernández planteja promocionar les llars sense fum. "Ningú acceptarà que es dictin normes per a l’àmbit de la llar", però apunta com a exemple les cases de protecció oficial i de baix cost on l'administració podria prohibir fumar igual que ho fan alguns particulars quan lloguen el seu habitatge.

Als Estats Units, assenyala, aquesta norma està incorporada. I una altra idea seria la promoció de cases lliures de fum de forma voluntària, especialment quan es tracta de famílies amb nens.

Sobre les conseqüències en la salut pel fum residual del tabac, especialment en nens, es refereix fonamentalment a malalties infeccioses respiratòries recurrents de vies altes i baixes, otitis agudes i mitjanes i agreujament de l’asma. També hi ha efectes a l’úter. Les mares embarassades que respiren fum ambiental o residual tenen nens de menys pes en nàixer, una maduració pulmonar retardada i en els lactants hi ha més risc de mort sobtada. I adverteix que aquestes conseqüències nocives també es donen amb cigarros electrònics i vapeadors, "malgrat el missatge que es vol vendre".

Menys punts de venda i tabac no visible a l’estanc

No obstant, Fernández insisteix que la principal mesura és que s’apugi el preu del tabac i que comprar un paquet no resulti tan fàcil. Es tractaria que es redueixin els punts de venda, que el tabac no sigui tan visible i que als estancs siguin dins d’armaris, com passa a Austràlia. No només des del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control de Tabac plantegen aquestes prohibicions. Des de la iniciativa ciutadana XQNS (per què nosaltres sí), el seu portaveu Joseba Zabala coincideix que la prohibició de fumar en cotxes ha de ser total no només perquè viatgin menors, també per sanitat i seguretat viària.

Assenyala Zabala que el cotxe és el paradigma del "fum de tercera mà": "Són dos o tres metres cúbics d’aire on les partícules es dipositen en tota l’habitabilitat del vehicle, que pot ser tapisseria, tablier, cinturons de seguretat, botons, manilles d’accés i les cadires de transport dels nens". Segons l’opinió de Zabala, el nou pla antitabac que les comunitats estudiaran en els propers 15 dies a fi d’aportar propostes haurà de recollir aquesta reivindicació perquè seria l’única forma que hi hagués un seguiment i compliment estricte de la norma.