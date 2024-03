Un home amb ordre d’allunyament enverina les seues dos filles i després se suïcida

detail.info.publicated europa press

La Guàrdia Civil investiga el presumpte assassinat de dos nenes de dos i quatre anys d’edat així com la posterior mort del seu pare, de 35 anys i origen romanès, mitjançant l’ús algun tipus de verí a la pedania de Las Alcubillas de Alboloduy (Almeria) en el que s’investiga com un possible crim vicari ja que la mare de les petites, inclosa en el sistema Viogén, tenia una ordre d’allunyament respecte al progenitor.

Fonts de la investigació han confirmat a Europa Press els fets que van tenir lloc diumenge a la nit en aquesta zona disseminada, a l’interior d’un habitatge, la major part de la qual correspon al municipi de Gérgal encara que els fets haurien tingut lloc a la part d’Alboloduy.

La Guàrdia Civil ha indicat que partint dels indicis trobats al lloc dels fets la hipòtesi més probable és que la causa de la mort sigui per ingesta de substància verinosa, si bé ha precisat que caldrà esperar a l’autòpsia dels tres cadàvers.

Amb això, la investigació continua oberta i la línia que ha cobrat més força conforme als indicis que es tenen fins al moment és que l’home hauria matat les seues filles de poca edat abans d’acabar amb la seua pròpia vida.

Va ser cap a les 22.30 hores d’aquest diumenge quan les autoritats van rebre un avís. En aquest sentit, hauria estat la mare de les petites, separada del pare de les mateixes i d’origen romanès, que hauria trobat els cossos sense vida al cortijo a l'anar a buscar-les, ja que haurien passat amb el seu pare el cap de setmana.

La mare, al sistema Viogén

D’altra banda, el subdelegat de Govern a Almeria, José María Martín, ha confirmat que la mare de les menors, de 23 anys, estava inclosa en el sistema de protecció de la víctimes de violència de gènere, Viogén. "És un element que cal considerar en la investigació", ha manifestat en declaracions els mitjans.

En concret, segons han afegit fonts de la investigació, l’home va ser detingut el maig de 2022 després d’una denúncia de la dona, qui estant embarassada, hauria patit algun tipus de violència física. En el moment actual, l’home tenia una ordre d’allunyament en vigor respecte a la mare de les petites, però no respecte a les nenes.

El subdelegat de Govern a Almeria ha lamentat amb "profunda tristesa" aquesta notícia mentre ha assenyalat la tasca d’investigació que efectua la Guàrdia Civil, sentit en el que s’ha mostrat "caut" fins poder confirmar tots els extrems del cas.

Per la seua part, el president de la Diputació Provincial d’Almeria, Javier Aureliano García, també ha traslladat la "consternació" que ha produït aquest cas i, a través d’un apunt a la xarxa social 'X' ha traslladat la "solidaritat dels hatbitants d’Almeria" a la família i veïns del municipi.