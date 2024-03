Mobilització solidària Magic Line SJD

L’11a edició de la Magic Line SJD, la caminada solidària amb Sant Joan de Déu, es va celebrar ahir a Lleida i Tremp, així com en altres ciutats de tot l’Estat, reunint milers de participants. Així, Sant Joan de Déu Terres de Lleida va organitzar tres rutes, dos per la ciutat de Lleida i l’Horta, i una tercera a Tremp. Amb el lema Som el Que Compartim, la Magic Line SJD té com a objectiu recaptar fons per a projectes socials i d’investigació als centres d’aquesta institució, així com fomentar l’esport i el compromís social.