La policia d'Andorra investiga el rei de la xarxa social de contingut pornogràfic OnlyFans: "si són menors, millor"

Rebombori arrel d'un reportatge del programa Equipo de investigación de La Sexta sobre sobre el fenomen de l’OnlyFans. I és que l'autoconsiderat rei d'OnlyFans, Sergio Fuentes, resident a Escaldes, no va tenir cap problema en assegurar que les noies que representa a aquesta controvertida xarxa social, "si són menors, millor".

Arrel d'aquestes declaracions, i tal i com assegura el Diari d'Andorra, la ministra d’Interior i Justícia del Principat Ester Molné explica que “la policia ha obert una investigació per determinar si hi ha vincles en l’activitat d’aquest resident amb pornografia de menors. El cas es troba en estat embrionari". Molné es va assabentar dels fets arran del programa de televisió, i que “davant l’alerta social”, es va decidir obrir una línia d’investigació.

Segons el Diari d'Andorra, els agents encarregats de dur la investigació són el grup tecnològic i el de delictes contra les persones, els quals ja l’han iniciat i estan indagant en l’activitat del resident Sergio Fuentes, autoanomenat rei de l’OnlyFans, per saber si hi ha indicis de delicte, sobretot de caràcter de pornografia de menors. Però la ministra no tanca la porta al fet que hi hagi més delictes, com el d’afavoriment de la prostitució, tot i que també afirma que és possible que no hi hagi cap infracció penal.

Sergio Fuentes exerceix de representant d'una vintena de noies que treballen a OnlyFans, xarxa social d'un caràcter d'alt contingut sexual on el 97% dels usuaris que hi publiquen contingut són dones. Els usuaris d'OnlyFans que volen accedir a continguts exclusius paguen un cost mensual. Així, Sergio Fuentes, com a representant, s'emporta entre el 30 i el 50% del que generen les noies, que pot arribar a una facturació d'uns 400.000 euros mensuals. Una de les polèmiques va ser quan va afirmar al programa que: "porta joves amb aparença innocent i, si són menors, millor".

Fuentes viu a Andorra per no pagar impostos, tal i com ha explicat ell mateix a les xarxes socials. I tal i com va explicita al programa televisiu, els requisits que posa a les noies per treballar amb ell són "continguts explícits amb masturbacions". Algunes de les joves residirien també a Encamp.