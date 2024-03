El robot 'lleidatà' que s'ha fet viral al caure en directe per 3.cat

🤖 Quan cau un robot en directe... Avui, a l’Alimentaria hem viscut aquest moment per al record. #ElsMatins3Cat pic.twitter.com/63EAmqWNrX

detail.info.publicated Redacció l

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un dels moments televisius virals d'aquest dilluns l'ha protagonitzat un robot de l'empresa tecnológica CashDro, damb seu a Torrefarrera, que ha caigut en directe per TV3.

Una reportera mostrava alguns dels avenços en tecnologia a la fira Alimentaria de Barcelona sobre el sector hostaler, quan s'ha acostat a l'estand de la firma lleidatana i ha parlat amb el seu responsable, Àngel Madrona, per conèixer com funciona un robot cambrer que gestiona les reserves i l'ocupació als restaurants.

La reportera fa preguntes al robot, li diu quants són i que no té reserva i el robot la convida a seguir-la cap a la suposada taula on l'acomodarà, però en lloc d'anar a una taula, el robot no percep un esglaó i es precipita al buit davant de la perplexitat de la reportera i el responsable de l'estand.