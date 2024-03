El saló Expo Tren rep més d'11.000 visitants

Al voltant d’11.000 persones han visitat el cap de setmana la 13 edició del Saló Expo Tren de Lleida, segons va explicar l’organitzador, Raúl Valls. Va remarcar els bons resultats comercials del certamen i la voluntat dels expositors de tornar la pròxima edició. Va assegurar que aquest any s’ha constatat la presència de públic de tot l’Estat i un increment de visitants lleidatans i francesos.

El promotor va avançar que s’estudia augmentar el nombre d’expositors per al proper any. Expo Tren ha comptat amb 36 expositors lúdics (clubs i associacions) i 48 expositors comercials. Els països representats han estat Anglaterra, França, Alemanya i Àustria. Per la seua part, el director de Fira de Lleida, Oriol Oró, va incidir en l’impacte econòmic positiu que la fira té sobre la ciutat de Lleida i en el seu paper de motor econòmic del territori.Els visitants han pogut veure 37 maquetes, que van ocupar 2.230 metres quadrats, més de 100 trens i una quarantena d’estacions, entre elles les de Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Raimat, Tremp i Lleida, exhibides als espais de la secció de modelismes. Entre les novetats va destacar la presència de l’associació francesa Modélisme Rail Catalana de Perpinyà, que va exhibir una maqueta de 48 metres quadrats; l’exposició d’Estacions de Lleida, així com els tallers de maquetisme ferroviari.