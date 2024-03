El 91% dels enquestats creu que el teletreball és una opció que ha arribat per quedar-se.

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 88% dels professionals creu que el teletreball és positiu, segons revela la tercera edició de l’estudi 'Teletreball: una realitat després de la pandèmia', presentat aquest dimarts en Eada Business School.

La investigació, dirigida per Aline Masuda en col·laboració amb els investigadors i exalumnes d’EADA, Edgar Quero i Luciano Strucchi, va començar amb l’objectiu d’aprofundir en l’impacte que havia tingut l’adopció forçosa del teletreball arran de la pandèmia de la Covid 19 el març de 2020, informa l’escola de negocis en un comunicat aquest dimarts.

Una vegada superada la pandèmia i les restriccions de mobilitat que van comportar, la tercera entrega (2024) ha pretès "respondre sobre si el teletreball és una fórmula acceptada i consolidada al món de l’empresa".

Segons l’estudi, el 91% dels enquestats creu que és una opció que ha arribat per quedar-se i el 53% considera que no existeixen barreres per treballar des de casa, però una tercera part afirma que les empreses ofereixen resistència, reduint-lo o eliminant-lo.

Joves i dones

El 57% va respondre que estaria disposat a canviar de feina si la seua empresa no li permetés teletreballar, sent les generacions més joves i les dones les que es mostren més clarament disposades al canvi.

"És essencial trobar la dosi idònia. El dilema actual no és si l’utilitzem o no sinó quin és la proporció adequada per millorar el rendiment i la vida dels professionals", afirma Aline Masuda.