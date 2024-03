Els espanyols són més feliços ara que fa una dècada, només un 30% es declara infeliç

detail.info.publicated EUROPA PRESS

Espanya trenca la tendència mundial sent el país on la felicitat és més gran ara que fa més d’una dècada, segons l’informe d’Ipsos pel Día Internacional de la Felicitat que, a més, mostra que són els 'Baby Boomers' (nascuts entre 1945 i 1965) els més feliços i només un 30 per cent de la població afirma ser infeliç.

Aquesta és una tendència generalitzada als 31 països analitzats, però que Espanya no segueix. És el país del món on la felicitat és ara més gran que el 2011 després d'augmentar en 7 punts, del 63% al 70%. Igual que a la resta del món, el 2020 va ser el punt més baix de felicitat del país (38%), un nivell que ha anat augmentant en els últims 4 anys de manera progressiva, fins gairebé duplicar la dada.

Aquestes xifres col·loquen a Espanya, a nivell europeu, en un nivell intermedi, ni és el país més feliç però tampoc el més infeliç: Els Països Baixos (85%), Irlanda (77%), el Regne Unit (75%), Bèlgica (74%), Polònia (72%) i França (71%) són països més feliços que Espanya, però Hongria (52%), Itàlia (42%), Alemanya (35%) i Suècia (32%) són països més infeliços.

Segons determina l’enquesta, en termes de salut, la gent es mostra altament satisfeta a Espanya quant a la seua salut física (73%) i mental (72%). Quant a les generacions, trobem diferències destacables, especialment entre els més més grans (Baby Boomers) i els més joves (els Z). Mentre que el 85% dels Baby Boomers es troben satisfets amb la seua salut mental, aquest percentatge baixa fins el 59% entre la Generació Z.

Referent a l’aspecte econòmic, encara que la majoria de la població espanyola (58%) afirma estar satisfeta amb la seua situació financera, la dada varia molt depenent de l’edat. Així, mentre que la generació dels Baby Boomers són els més satisfets amb les seues finances (64%) els més joves pertanyents a la Generació Z no assoleixen una majoria (45%), amb una diferència de 19 punts.

També l’enquesta mostra que les llars amb ingressos més baixos es mostren molt menys felices (61%) que els d’ingressos alts (81%), dada que reafirma l’expressió que "els diners no donen la felicitat, però ajuden".

A més, es pot destacar la unanimitat generacional en la seua baixa satisfacció respecte a la situació econòmica del país, on només un 36% de la població espanyola es declara satisfeta. Per la seua part, l’amor, en totes les seues formes, pot ser definitiu per trobar la plenitud.

Els resultats conclouen que on més satisfacció troba la societat és en els fills (86%) i en la seua relació de parella (84%), així com en la relació amb pares, germans i cosins (81%) i en les amistats (79%). Espanya és el segon país europeu on més satisfeta es declara la gent a l’hora de sentir-se estimat (81%) i estimat (76%), el que sens dubte té un impacte directe és ser més o menys feliç.

La mostra consta d’aproximadament 2.000 persones al Japó, 1.000 a Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Xina, Espanya, Estats Units, França, Gran Bretanya, Itàlia i Nova Zelanda, i 500 a l’Argentina, Bèlgica, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Hongria, Indonèsia, Irlanda, Malàisia, Mèxic, Països Baixos, Perú, Polònia, Singapur, Sud-àfrica, Suècia, Tailàndia i Turquia. La mostra de l’Índia consta d’unes 2.200 persones, de les quals unes 1.800 van ser entrevistades cara a cara i 400 per Internet.