“Ara vaig més amb compte”

El robatori de la taca és un dels mètodes de què els Mossos d’Esquadra van alertar ahir les persones grans que participen en la quarta edició de l’obra de teatre Seguretat a escena, i que ahir va celebrar la seua primera sessió al Teatre Municipal de l’Escorxador. Precisament, una de les usuàries que va acudir a veure el muntatge va explicar a SEGRE que fa un parell de setmanes va patir un intent de robatori a Cappont amb aquesta tècnica. Segons va relatar la María José, “eren les 13.30 h i havia sortit del banc, quan una noia se’m va atansar, vaig notar que em queia un líquid a l’esquena de l’abric i que també venia un home per dir-me que m’ajudarien a netejar-ho”. Quan ja li havien tret la peça, la María José va desconfiar i va agafar ben fort la bossa. “Van insistir perquè els la donés perquè volien netejar-la, van dir, però al final se’n van anar.” Arran d’això, va assenyalar que “ara vaig amb més cura quan vaig pel carrer”. Sobre això, el sergent dels Mossos Pere Ramon Pujol, va afirmar que el mètode de la taca forma part de les noves càpsules que han incorporat enguany per donar consells de seguretat per a la prevenció de robatoris i estafes, iniciativa que desenvolupen amb la Paeria i el grup sènior de l’Aula de Teatre. El 2022, més de 500 lleidatans majors de 65 anys van denunciar haver estat víctimes d’una estafa, un 70% més que un any abans. Així mateix, els avis pateixen el 15,5% dels robatoris violents a la via pública.

Els Mossos d’Esquadra van iniciar ahir la quarta edició de la iniciativa Seguretat a escena amb la qual donen consells de seguretat i prevenció als padrins i padrines per evitar ser víctimes d’estafes o robatoris. Aquest any s’han incorporat novetats davant dels casos que s’esdevenen com l’estafa del fals militar, en la qual els estafadors es guanyen la confiança de la víctima mitjançant converses a través de les xarxes socials fins que simulen tenir un problema per al qual sol·liciten quantitats de diners. També alerten del mètode de les mimoses, en el qual els lladres fingeixen conèixer la víctima pel carrer, l’abracen i li prenen joies. Una altra és la falsa trucada del banc, amb la qual pretenen aconseguir dades personals, o el furt a la distracció en un bar o cafeteria. “És important avisar dels riscos”, van assenyalar des dels Mossos. L’any passat van assistir a l’obra més de 900 avis i demà hi haurà sessió doble.

«Hi ha la sensació de més inseguretat»

L’Àngels va ser una de les participants ahir en la primera sessió de l’activitat Seguretat a escena. Va explicar que “coneixem gent propera que han patit un robatori al carrer a plena llum del dia, per la qual cosa crec que hi ha la sensació que existeix més inseguretat”. Sobre això, va demanar que hi hagi una Justícia “més efectiva i no tanta impunitat” contra els delinqüents. Sobre les ciberestafes, va afirmar que “ara tot es fa online, tràmits amb el banc o amb l’administració, i et sorgeixen dubtes, per la qual cosa cal anar amb compte. Per sort, tenim fills que ens solucionen el que poden”.

«Teníem un marcador a la porta de casa»

Aquests dos amics van explicar ahir que amb el que senten més inseguretat són els temes informàtics, ara que els tràmits es resolen online. L’Emili va relatar que, al tornar de viatge, es va trobar un marcador a la porta de casa, tècnica utilitzada per cometre robatoris.