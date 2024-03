Còctels de premi a l'Escola d'Hoteleria de Lleida

Dayani Lizeth Ramírez i Oumie Manneh van ser ahir els alumnes guanyadors del Concurs de Cocteleria Eschotur Lleida, en les categories de cocteleria clàssica i inèdita, respectivament. Ramírez va conquerir el jurat amb un Daikiri, mentre que Manneh va presentar, a més d’un còctel clàssic, una elaboració pròpia de nom African Flag, fent referència als tres colors de la beguda. Fatima Azzahara Ouabi i Sara Casals; i Blau Osorio i Eduard Mihaes van ser els classificats en segona i tercera posició en cada una aquestes categories. Així mateix, el jurat va atorgar un guardó a l’originalitat a Habibou Mbalow i Nerea Alias. La directora de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, Neus Brenuy, va explicar que “l’objectiu del concurs ha estat incentivar les bones pràctiques professionals en l’hostaleria i el consum responsable, així com fer atractiva per als alumnes una matèria com la cocteleria, que és tendència i cada vegada té més demanda”.

Un total de catorze participants, set per categoria, van competir des de les 09.30 fins a les 13.00 hores elaborant preparacions tradicionals que podien comptar amb begudes alcohòliques entre els seus ingredients i altres inèdites sense alcohol. El president del jurat va ser Emili Busto, exprofessor del centre amb una dilatada experiència professional.