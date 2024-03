La Sagrada Família seguirà en obres almenys durant deu anys més

detail.info.publicated efe

El president delegat del Junta Constructora de la Fundació Sagrada Familia, Esteve Camps, ha afirmat aquest dimecres que tenen la "il·lusió" d’acabar l’obra en 10 anys, si bé ha assenyalat que tot dependrà de les negociacions i permisos de l’administració.

"Tenim la il·lusió que en deu anys podrem acabar la part constructiva, la verticalitat," ha explicat Camps en roda de premsa, deixant clar que la part d’acabament de l’ornamentació podria allargar-se durant més temps.

El responsable ha assenyalat així mateix que "com a hereus" d’Antoni Gaudí la seua voluntat és seguir el projecte "tal com ell el va deixar escrit", això és, sense renunciar a l’escalinata sobre el carrer Mallorca de la façana de la Glòria, la qual cosa podria implicar algunes expropiacions, si bé aquest assumpte el deixen en mans de l’administració. "Segur que si ens asseiem a parlar i hi ha diàleg arribarem a un acord", ha apuntat Camps davant un cartell amb el lema "T’acabarem"

Capella Asunta i Torre de Jesús per a 2025

Des de la junta constructora sí que donen el seu "compromís" que l’any 2025 s’hauran acabat les obres de la capella d’Asunta, la part del carrer Provença, i de la Torre de Jesús. "Podem comprometre’ns a això perquè tenim tant els permisos com els materials", ha assenyalat Camps, que ha afegit que la voluntat seria dur a terme la inauguració oficial d’ambdós espais el 2026, quan es compliran 100 anys de la mort de l’arquitecte.

A partir de l’acabament de la zona de carrer Provença, han apuntat, "tots els efectius" es podran dedicar a la façana de la Glòria, la gran part pendent i la més controvertida, per afectar habitatges.

Quant a l’ornamentació, si per a la capella Asunta s’ha fet una convocatòria amb artistes nacionals, en el cas de la façana de la Glòria Camps ha avançat que s’obrirà a figures internacionals.

El Patronat de la Sagrada Família ha fet arribar a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una petició per carta perquè el 2026 sigui l’any Antoni Gaudí. Encara que no ha donat detalls de les negociacions amb l’administració local, Camps s'ha mostrat satisfet perquè l’alcalde ja ha visitat ja la basílica "per interessar-se per l’estat de les obres" i s’han citat a futures reunions.

Més de 4,7 milions de visitants anuals

El 2023 hi va haver un increment de visitants del 24,5 % respecte a 2022, gairebé un milió de visitants més d’un total d’una mica més de 4,7 milions que van gaudir del temple. Darrere d’aquest increment, "que ja s’atansa" a xifres prepandèmia, hi ha la tornada dels visitants asiàtics, especialment de Corea del Sud (un 5,6 % del total), si bé la nacionalitat que més va visitar el temple va ser la nord-americana (19,4 %). Els dels EUA van superar fins i tot al percentatge nacional, del conjunt d’Espanya, que va ser del 14,6 % del volum de visitants.

Segons les conclusions del balanç 2023, el perfil mitjà del visitant és una dona d’entre 40 i 60 anys amb estudis universitaris que va arribar a Barcelona amb avió amb la seua família i visita per primera vegada la capital catalana.

Han acompanyat a Camps en una roda de premsa en la qual també s’ha posat de relleu l’obra social del temple el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, i l’arquitecte director, Jordi Faulí.