The Yoga Gallery Festival Lleida celebra l’art de viure

El ioga s’està popularitzant cada vegada més a la Península Ibèrica i en els últims cinc anys el nombre d'estudis, classes i practicants de ioga ha crescut considerablement, arribant a prop de cinc milions de persones que practiquen regularment el ioga. Tot i ser una ciència mil·lenària, el ioga a occident és un nou format d’espiritualitat que ens ajuda a encarar els desafiaments del nostre món. Celebrat en llocs inèdits al cor de Lleida, el festival ofereix una experiència única i genuïna a aquelles persones que busquen o en-tenen el ioga com a eina per a tota la vida.

The Yoga Gallery és un festival internacional de ioga que tindrà lloc a la ciutat de Lleida del 22 al 28 d’abril de 2024. Espais singulars, com és el conjunt monumental de la Seu Vella, els centres d’art La Panera, l’Espai Cavallers, el nou museu Morera de la ciutat o la plaça Sant Joan seran els escenaris que acolliran la programació d’aquest festival i convertirà la ciutat en un referent del ioga al sud d’Europa.

The Yoga Gallery Festival Lleida

Gabriel Pena, codirector i fundador del festival, va explicar que The Yoga Gallery “és un espai segur on les persones poden crear, connectar i créixer. The Yoga Gallery “són experiències inèdites dissenyades perquè sigui un festival únic i especial.” Gabriel Pena també va afirmar que “el ioga aporta les eines per afrontar els reptes en la salut mental del nostre temps. És per aquest motiu que el ioga és un refugi, una altra manera de viure en un món sostenible i solidari”.

Vint professors i artistes originals de diferents països impartiran un total de 50 hores de pràctica de diferent classes de ioga com el Hatha, Kundalini o Vinyasa, meditació i al-gunes propostes artístiques. Al festival també hi intervindran professors locals, els quals lideraran la primera part del festival, la que es coneix com OFF Gallery, un seguit de classes gratuïtes a diferents punts de la ciutat de Lleida.

El festival també comptarà amb dues sessions de “laboratori”, un concepte en el que The Yoga Gallery aposta per maridatges aparentment impossibles. En el cas del festi-val de Lleida, les dues sessions de laboratori seran una barreja de música electrònica i vídeo projecció, a càrrec d’Arms & Sleepers, i la sessió guiada pel mestre Surinder Singh, ara mateix el mestre més popular de Rishikesh (Índia), capital mundial del ioga. També hi haurà espai per al ioga tradicional, el Hatha, el Kundalini, el Vinyasa i per experiències “mindfulness”. En aquest sentit, destacar la presència de James Cross-ley, de Londres, que a banda d’impartir sessions de Yin Yoga, parlarà del seu viratge a la dimensió espiritual del ioga i de la teràpia de so després de, prèviament, haver estat un personatge mediàtic al Regne Unit. Altres professors i instructors que acompanya-ran el programa son Rochelle Mello, Alexis Racionero, Mireia Coma-Cros, Olga Oskorbina, Mitch Burnett, Sandra Arnaiz, Yolanda Modrego.

Per la part més musical, es podrà gaudir de la música d’arrel espiritual de Xarim Aresté i d’un concert a la Seu Vella d’un dels referents de la música emocional i kirtan com és el Ravi Ramoneda.

Per la proposta artística, The Yoga Gallery Festival conjuntament amb la Fundació So-rigué mostraran per primer cop, l’obra “Burn to Shine” de l’artista suís Ugo Rondino-ne, que es podrà visualitzar a la Seu Vella durant un mes.

The Yoga Gallery Festival Lleida 2024 implementarà el programa “Adopta un yogi”, un programa que es va posar en marxa per primera vegada a l’anterior edició (que va tenir lloc a l’illa del Llatzeret, a Menorca). El programa “Adopta un yogi” promou que les llars lleidatanes i del territori obrin les portes a acollir participants, a canvi d’entrades gratuïtes al festival. D’aquesta manera The Yoga Gallery promou la convivència i les relacions entre amants del ioga al mateix temps que comparteixen, entre els assistents, la descoberta de la ciutat i del territori de la mà de la seva gent.

The Yoga Gallery Festival Lleida 2024 és possible gràcies a la col·laboració destacada del departament de Turisme de La Paeria de Lleida, la Diputació de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, entre d’altres patrocinadors.

The Yoga Gallery Festival Menorca 2024 es durà a terme a l'illa de Llazaret (Menorca) del 3 al 9 de juny.

PROGRAMA

Els professors convidats a The Yoga Gallery Festival Lleida'24 són el resultat d'un acurat procés de recerca. Es tracta de perfils amb grans habilitats comunicatives i un fort coneixement d'experiència.

SURINDER SINGH (Índia): Mestre de Ioga. Ensenya Hatha Ioga. Actualment el professor més popular de Ris-hikesh, la capital mundial del ioga.

ROCHELLE MELLO (Brasil): Professor de ioga, ensenya Hatha Ioga amb una clara influència Iyengar. Pràctica exi-gent i amable.

JAMES CROSSLEY (Regne Unit): Professora de ioga i terapeuta de so del Regne Unit. Terapeuta a través del so de gongs i altres instruments. Imparteix Yin Yoga i tallers de coaching personal.

MIREIA COMA-CROS (Barcelona): Professora de ioga especialitzada en persones amb càncer, malalties cròniques i en-torns vulnerables. Ensenya Hatha Ioga orientat a la prevenció de la salut. Pràctica amistosa i reflexiva.

SANDRA ARNAIZ (Barcelona): Professora de ioga i músic. Ensenya Hatha i Nidra Ioga. Pràctica per despertar la consciència corporal.

YOLANDA MODREGO (Barcelona): Professora de ioga i coach generatiu. Imparteix Kundalini Ioga i tallers de coaching ge-neratiu amb cavalls. ànima pura.

ALEXIS RACIONERO (Barcelona): Professor de ioga i escriptor. Imparteix classes de Kundalini Ioga i xerrades destinades a connectar amb el camí diari del ioga.

OLGA OSKORBINA & MITCH BURNETT (Rusia i Australia): Professors de ioga. Ensenyen Jivamukti Ioga. Pràctica original, creativa i exigent.

ARTISTES

La selecció d'artistes ha anat en la línia de la temàtica de The Yoga Gallery Festival Lleida'24, un festival centrat en l'art de viure.

RAVI RAMONEDA (Barcelona): Cant vèdic i espiritual.

XARIM ARESTÉ: Flix Cantautor amb arrels en l'espiritualitat.

ARMS & SLEEPERS (Bòsnia i Hercegovina): Flix Cantautor amb arrels en l'espiritualitat.

