Concert jove el 27 d'abril a Balaguer, amb els DJ Manel López, Joan Roca i K-ZU

L’àrea de Joventut de l’ajuntament de Balaguer i l’associació Joves BLG organitzen, un any més, el concert jove en el marc de la Fira J. El pavelló Molí de l’Esquerrà de Balaguer serà dissabte vinent dia 27 d’abril l’escenari d’aquesta proposta musical, que comptarà amb actuacions dels DJ Manel López, Joan Roca i K-ZU. La iniciativa pretén oferir una proposta de lleure nocturn i saludable als joves de Balaguer i la resta de la comarca.

L’alcaldessa de la capital de la Noguera, Lorena González, va presentar ahir al matí aquest concert, conegut com Fira J, acompanyada de la regidora Sandra Madueño; el tècnic de Joventut Francesc Almira; i el president de l’associació de joves, Oriol Gordillo. Durant l’acte de presentació, van destacar que es tracta d’una proposta amb una gran acceptació entre el públic jove, per la qual cosa aquest any han diversificat el cartell perquè hi hagi més varietat musical i pugui arribar a diferents edats.

Per això van explicar que, encara que no hi ha cap grup, els protagonistes són discjòqueis de diversos estils musicals. L’accés a aquesta festa, que començarà a partir de mitjanit amb la sessió de Manel López, és gratuït.