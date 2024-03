Sanitat retira sis cremes solars per no complir el factor de protecció anunciat

detail.info.publicated agencias / Redacción detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat aquest dijous el cessament de comercialització i retirada del mercat de diversos lots de sis protectors solars després de conèixer, a través de l’OCU, que el seu etiquetatge era incorrecte i no complien el factor de protecció anunciat. No obstant, l’AEMPS ha informat que no s’han notificat incidents de cremades solars relacionats amb cap d’aquests productes.

En concret ha cessat la comercialització i retirat del mercat diversos lots de Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPS 50+, Vichy Capital Soleil Creme Onctueuse Protectice SPF 50+ i Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+, que prometen en el seu etiquetatge una protecció "molt alta", i que en els assajos facilitats per l’OCU és només "alta". També ha cessat la comercialització i s’han retirat lots de Nivea Sun Protección facial Sensitive SPF 50, Lancaster Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50 i Piz Buin Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50. En aquests tres productes la protecció que ofereixen és "alta" però els valors numèrics de protecció solar obtinguts, sent alts, no concorden amb el que figura en l’etiquetatge.

Finalment, al producte Isdin Fusion Water Magic SPF 50 hi hauria un incompliment en el factor protecció ultraviolat, però els resultats obtinguts per l’OCU no han estat determinants i, de moment, l’AEMPS no ha pres mesures.

Segons aquest organisme dependent de Sanitat, les empreses han estat informades de les mesures adoptades i dels incompliments detectats.

Els protectors solars a la Unió Europea es consideren productes cosmètics i han de complir una sèrie de garanties establertes en la legislació. Els cosmètics no estan sotmesos a un procediment d’autorització prèvia per part de les autoritats abans de la seua introducció al mercat. És l’empresa responsable del producte, que figura en el seu etiquetatge, la que garanteix que aquest és segur, eficaç i compleix els requisits exigits en la normativa.