“Tinc síndrome de Down i vull ser influencer”

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Síndrome de Down, el jove de Tàrrega Quim Vilamajó, de 28 anys, ha engegat un espai a YouTube i TikTok per reivindicar les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i conscienciar la societat de la necessitat de promoure valors com la inclusió, la solidaritat o l’empatia. A través del @CanalEmpatic, s’ha proposat generar un contingut de qualitat i útil dirigit tant al col·lectiu de persones amb discapacitat com al públic en general. En els seus vídeos parla obertament de totes les coses de la vida que el commouen i vol fer pedagogia sobre aspectes que considera rellevants i que passen desapercebuts.

D’aquesta manera, aborda temes com les relacions socials o la possibilitat de portar una vida independent. També s’afegeix a la campanya #Extracapacitados, de Down España, per reivindicar la importància que les persones amb discapacitat tinguin oportunitats reals de feina. El Quim, que fa vuit anys que treballa a la Cambra de Comerç de Lleida, explica que el seu pare, fotògraf i gestor cultural, l’ajuda en aquest nou projecte.