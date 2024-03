El 15% dels menors arriba a la pornografia a partir dels 10 anys

detail.info.publicated Redacció

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va assegurar ahir que hi ha “capacitat tècnica i reguladora” per posar límits a l’accés dels nens i adolescents a la pornografia infantil i va demanar d’obrir un debat sobre això. Ho va dir en una jornada a Barcelona amb especialistes i és una de les mesures que va proposar el Govern arran de la constitució d’un grup d’experts per combatre la violència sexual entre menors.

Per la seua part, el doctor en Sociologia i professor de Mètodes d’Investigació Educativa en la Universitat de les Illes Balears, Lluís Ballester, va presentar un estudi que revela que un 15% dels menors arriba a la pornografia amb 10 anys o menys. També que s’accedeix a internet de manera universal a partir dels 11 anys o que un 76% consumeix pornografia dura.

Els experts van alertar que alguns efectes adversos d’aquesta situació són incomoditats amb el mateix cos, la idea que els anticonceptius no són necessaris, el fet que la sexualitat estigui centrada en la penetració, la normalització de la violència i el paper de submissió de la dona, entre d’altres