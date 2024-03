La CGT denuncia “precarització laboral” a Salut Mental Ponent

detail.info.publicated Redacció

El sindicat CGT va tornar a denunciar recentment “les trampes burocràtiques, legals i laborals que utilitzen les entitats socials sense ànim de lucre per amagar la precarització laboral” al tercer sector. Fa referència a l’acomiadament per part de l’associació Salut Mental Ponent d’un psicòleg social que va denunciar a Inspecció de Treball la precarietat laboral en l’entitat, on “la majoria de personal està contractat en categories inferiors i consten com a conserges o manteniment”.

Asseguren que una inspecció del departament de Treball que va tenir lloc el passat 15 de març “va resoldre que les reclamacions de categoria del company acomiadat són correctes”. Per tot això, exigeixen la seua readmissió immediata. Amb aquest acomiadament, Salut Mental Ponent va renunciar a l’Espai Situa’t que beneficiava desenes d’usuaris.