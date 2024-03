El Dia de la Poesia i el de la síndrome de Down s'uneixen

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Biblioteca Pública de Lleida va acollir ahir l’acte de celebració del Dia Mundial de les persones amb síndrome de Down juntament amb el Dia Mundial de la Poesia, una iniciativa organitzada per l’associació Down Lleida sota el lema Extracapacitats, extracapacitades. La presidenta de l’entitat, Olga Pares, va manifestar que “continuarem apostant per la igualtat d’oportunitats, per la inclusió en tots els àmbits i pel tracte personalitzat de cadascuna de les persones que formen part de l’associació”. La lectura del manifest va anar a càrrec dels membres de Down Lleida, que van reclamar “més oportunitats laborals per poder tenir un futur millor tant personal com professional”.

A continuació, es va llegir el poema XLII de Vicent Andrés Estellés, de qui es commemora el centenari del naixement. Albert Turull, director dels serveis territorials de Cultura, va desgranar la trajectòria del poeta valencià i posteriorment els alumnes i voluntaris del Centre de Normalització Lingüística van llegir el text en diferents idiomes: català, castellà, wòlof, romanès, portuguès i francès. Per acabar, el duo Cantívers va oferir un recital de poemes musicalitzats. Tot l’acte va poder seguir-se en llengua de signes catalana a càrrec de l’associació Deixa’ns Signar.