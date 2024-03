Festival “relaxat” a l'Escola Ondara

L’Escola Ondara de Tàrrega es va convertir ahir en un festival artístic. Amb la primera edició del Fast Fest, una iniciativa impulsada pels alumnes de Batxillerat d’Arts Plàstiques que tenia com a objectiu criticar com de ràpid que passa el temps i reivindicar la necessitat de parar. Enoé i Martina, dos dels alumnes organitzadors, van argumentar que “molts joves ens passem més estona a les xarxes socials amb el mòbil que aprofitant el món que hi ha a fora i realment estem desaprofitant el temps”. Per la seua part, Xavi Brufau, director del centre, va destacar que “amb el Fast Fest pretenem visibilitzar les creacions dels alumnes d’Arts Plàstiques”. “A partir d’un manifest sobre el seu dia a dia, que passa molt ràpid i no tenen temps de reflexionar i parar-se a pensar, han creat aquest festival”, va explicar Brufau. També va avançar que la idea és que el Fast Fest tingui continuïtat i en les pròximes edicions es pugui estendre per espais públics de la ciutat i comptar també amb la participació d’artistes i exalumnes. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va celebrar la iniciativa, assegurant que “diu molt dels nostres joves que hagin decidit crear un festival per cridar l’atenció sobre la rapidesa que mou la societat d’avui dia”. Pijuan va afegir que “vivim immersos en un món en el qual tot sembla que hagi de ser per ahir, tot és molt ràpid”.Durant tota la jornada, els participants van poder gaudir de gran varietat de performances, instal·lacions, obres d’art, poesia, música en directe i una parada d’intercanvi de roba, entre altres.