Mor el llegendari actor de repartiment Emmet Walsh

Michael Emmet Walsh, llegendari actor de repartiment que ha aparegut en més de 220 títols de cine i televisió, va morir dimarts als 88 anys. En la seua imponent filmografia destaquen títols com Blade Runner, Arizona Baby, Sang Fàcil o Punyals per l’esquena. El seu representant, Sandy Joseph, va confirmar que l’actor havia mort d’una aturada cardíaca. Walsh va nàixer el 22 de març del 1935 a Nova York i va créixer a Vermont. Va estudiar a la Universitat de Clarkson i es va llicenciar en màrqueting, però aviat es va dedicar a la interpretació. Va debutar en televisió en un episodi de The Doctors i va fer la seua primera aparició al cine com a passatger d’autobús en la recordada escena final de Cowboy de mitjanit. A partir d’aquell moment, els seus papers van anar en augment amb petits papers en cintes com Què em passa, doctor? o Serpico. Així, va interpretar un periodista esportiu en la comèdia esportiva de Paul Newman El castañazo, a l’agent de la condicional de Dustin Hoffman en Libertad condicional, al franctirador que persegueix Steve Martin en Un loco anda suelto o a Bryant, el cap de la policia de Los Angeles que treu Harrison Ford del seu retir a Blade Runner. “Em diverteixo més interpretant 10 persones diferents que interpretant la mateixa persona 10 vegades diferents. En una pel·lícula ets un abocador i en la següent el president de Princeton”, va afirmar una vegada al Houston Chronicle.