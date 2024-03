Primer trasplantament de ronyó de porc a un humà

L’Hospital General de Massachusetts, als Estats Units, ha dut a terme el primer trasplantament exitós del món d’un ronyó de porc modificat genèticament a un home de 62 anys amb malaltia renal terminal. Els cirurgians del Mass General Transplant Center van realitzar la cirurgia de quatre hores de durada dissabte passat. El procediment marca una fita important en la recerca de proporcionar òrgans més fàcilment disponibles als pacients.

“Els investigadors i metges estan constantment superant els límits de la ciència per transformar la medicina i resoldre importants problemes de salut que enfronten els nostres pacients en la seua vida diària”, va afirmar la presidenta i directora executiva de Mass General Brigham, Anne Klibanski. “Gairebé set dècades després del primer trasplantament de ronyó exitós, els nostres metges han demostrat una vegada més el nostre compromís de brindar tractaments innovadors i ajudar a alleujar la càrrega de la malaltia per als nostres pacients i altres persones arreu del món”, va afegir.Així mateix, el director mèdic de trasplantament de ronyó, el doctor Tatsuo Kawai, va apuntar que “l’èxit d’aquest trasplantament és la culminació dels esforços de milers de científics i metges durant diverses dècades”. “Tenim el privilegi d’haver exercit un paper important en aquesta fita. La nostra esperança és que aquest mètode de trasplantament ofereixi un salvavides a milions de pacients a tot el món que pateixen insuficiència renal”, va assenyalar Kawai.D’aquesta manera, el ronyó de porc va ser proporcionat per eGenesis de Cambridge, Massachusetts, d’un donant de porc que va ser editat genèticament per poder eliminar gens porcins nocius i també per agregar certs gens humans per millorar la compatibilitat amb els humans.