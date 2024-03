Quan és el canvi d’hora el 2024?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest 2024, la transició a l’horari d’estiu es farà durant la nit del dissabte 30 al diumenge 31 de març. En aquest procés, els rellotges s’avançaran una hora i passaran de les 02.00 a les 03.00 hores a la península i de les 01.00 a les 02.00 hores a les Illes Canàries. Aquest ajustament horari, encara que "roba" una hora de son, busca aprofitar millor les hores de llum natural i disminuir el consum d’energia elèctrica.

La pràctica de modificar l’horari dos vegades a l’any a Espanya es remunta a 1918, quan es va implementar com a mesura per enfrontar l’escassetat de carbó durant la Primera Guerra Mundial. Des d’aleshores, aquest canvi s’ha mantingut amb l’objectiu de maximitzar la llum natural durant les hores laborals, contribuint així a una menor dependència de la il·luminació artificial.

No obstant, aquesta mesura ha generat controvèrsia a nivell europeu. Malgrat la proposta inicial de la Comissió Europea d’eliminar els canvis d’hora estacional, projectant que el 2019 seria l’últim any amb aquesta pràctica, la falta de consens entre els Estats membres ha mantingut la tradició fins el dia d’avui.

L’inici oficial de l’estiu, marcat pel calendari astronòmic, se situa el 20 de juny a les 22.51 hores aquest 2024. Aquest període es caracteritza per un augment en les temperatures i en les hores de llum solar, fent que el canvi horari de març sigui especialment rellevant. Aprofitar al màxim la llum del dia té implicacions positives tant per al benestar individual, permetent disfrutar de més activitats a l’aire lliure, com per a l’eficiència energètica a nivell nacional.

El debat sobre l’eficàcia i necessitat del canvi d’hora persisteix. Mentre que els seus defensors argumenten que alinea millor les nostres activitats diàries amb les hores de llum, reduint així el consum d’energia en il·luminació, els crítics assenyalen els trastorns que pot causar en els bioritmes de les persones, a més de qüestionar el seu real impacte en l’estalvi energètic.

La proposta de la Comissió Europea d’eliminar el canvi horari estacional buscava abordar aquestes controvèrsies, però la falta d’un acord unànime entre els països membres ha ajornat qualsevol canvi.