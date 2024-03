Reconeixement al talent femení

Reconèixer la tasca de les professionals que treballen a favor de la visualització de l’osteoporosi i la menopausa. Aquesta és la missió dels Premis Hera, que ahir van distingir Annabel Fernàndez, Raquel Barrachina, María Margalejo i Maria Lara durant una cerimònia celebrada al Restaurant Davall de la Llotja de Lleida. El segon premi Dona Emblemàtica va ser per a la productora, guionista i directora de cine Isona Passola, que va posar en relleu la importància d’“explicar totes les etapes de la vida de la dona i especialment la menopausa, que moltes vegades s’ha amagat i ridiculitzat”. “Es creu que a partir d’una certa edat la dona ja ha acabat de fer coses. Jo he fet pel·lícules, acabo d’obrir un cine a Barcelona de produccions en català i fa tres anys que presideixo l’Ateneu Barcelonès. Tot això sent menopàusica”, va assenyalar la cineasta coneguda per films com Pa negre i Incerta glòria, mentre va reivindicar que “la dona ha de ser forta, independent i no deixar-se portar per un sistema reproductiu que està mal dissenyat”. L’acte va comptar amb la presència d’un centenar de persones entre autoritats polítiques, membres del jurat i sòcies d’Hera, entitat organitzadora. Totes les premiades van ser obsequiades amb una escultura obra de Miguel Ángel González.

Després de rebre el jurat un total de vint-i-una candidatures, el premi en la categoria de Cultura va ser per a la matrona Annabel Fernàndez, en reconeixement als seus 24 anys de trajectòria vinculada a la menopausa, per donar suport a les dones que travessen aquesta etapa crucial de la seua vida. En l’àmbit d’Emprenedoria, van reconèixer l’entrenadora física especialitzada en dona i sòl pelvià Raquel Barrachina, per la seua tasca divulgadora des de la direcció d’Argos Gym sobre la influència de la menopausa al sòl pelvià i la cura d’aquesta part del cos durant aquesta etapa. La directora de Nemesis, la sexòloga María Margalejo, va recollir el premi en l’apartat d’Investigació per la posada en marxa d’un programa d’educació afectivosexual dirigit al coneixement del cos, el plaer i el bon tracte en les relacions d’intimitat. Finalment, la periodista Maria Lara va ser distingida per l’espai SEX-SI d’Emun FM.

«L’edat m’ha aportat serenitat i experiència»