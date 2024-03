Així és el nou disc de Shakira 'Las mujeres ya no lloran'

detail.info.publicated efe

Shakira va llançar el seu nou disc 'Las mujeres ya no lloran', un viatge pel vast paisatge del pop llatinoamericà i els seus subgèneres, després d’una època de desfogament marcada per traïcions i desafiaments que l’han tornat a la seua essència personal i musical.

"A la Shakira que va començar a fer aquest disc li diria que miri cap al futur, perquè el que ve és molt bo", va declarar la cantant colombiana en un esdeveniment en el Hard Rock Hotel, als afores de Miami, en el qual va presentar el seu àlbum la mitjanit de dijous.

Amb cançons que ja han trencat tota mena de rècords mundials, més vuit de noves, l’àlbum, el primer en set anys, està marcat per la complicada separació de Shakira del pare dels seus fills, l’exfutbolista espanyol Gerard Piqué, i la seua posterior recuperació, en el que ha descrit com "una conversa" amb els seus fans.

Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, els DJ i productors Bizarrap i Tiësto, i les agrupacions de regional mexicà Grup Frontera i Força Regida, a més dels seus fills Milan i Sasha, l’acompanyen en 12 de les 16 cançons del projecte, a ritme de reggaeton, bachata, balada, EDM, electro i synth-pop, corridos tumbados sierreños i urbans i trap.

No obstant, en els seus quatre temes en solitari, 'Nassau', 'Tiempo sin verte', 'Dónde y cuándo' i 'La última', Shakira (Barranquilla, 1977) torna a la seua essència musical de fusions internacionals, amb força melòdica i, en alguns casos, lletres i sons esquinçadors, més el pop rock que tant estranyaven els fans que l’acompanyen des del seu primer disc, 'Pies descalzos’ (1991).

'Las mujeres ya no lloran’, el dotzè àlbum de la seua carrera, és "conceptual", es va anar desenvolupant orgànicament, en paraules de la mateixa Shakira. Es tracta, a més, d’un disc sobre les etapes que viu un cor trencat, però també de com es recupera. No totes les cançons són de desamor.

"Espero que facin aquest disc seu i els ajudi a transformar el dolor en força, com em va ajudar a mi," va manifestar Shakira minuts abans de donar per llançada oficialment aquesta producció, que ja va rebre set discos de platí pels temes publicats com avançaments a partir de 2022.

La cantant va qualificar el projecte com un "testament a la resiliència, l’apoderament i la bellesa de la força femenina" durant l’esdeveniment al Hard Rock Hotel, al qual va assistir EFE.

Encara que es desconeix si l’ordre de les cançons té un significat, és clar que el present s’imposa. Les vuit inicials són les noves, començant amb 'Puntería', una col·laboració amb la rapera llatina Cardi B.

Li segueixen 'La fuerte', de nou amb Bizarrap i la resta dels nous temes. Els vuit ja al mercat apareixen després, en ordre cronològic de llançament, començant el 2022 amb 'Te felicito' amb Rauw Alejandro, amb qui té una segona cançó, 'Cohete’, i aquell mateix any 'Monotonía', la seua bachata amb Ozuna.

Ja el 2023 va llançar 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', que compta amb quatre rècords Guinness en transmissions en directe o 'streaming' i a més és la cançó llatina més vista a YouTube en 24 hores, la que més ràpid ha assolit els 100 milions de visites en YouTube, la més escoltada a Spotify en 24 hores i la més escoltada a Spotify en una setmana. Li van seguir 'TQG' amb el seu compatriota Karol G, 'Copa vacia' amb Manuel Turizo i 'Acróstico', en què els seus fills Milan i Sasha canten i toquen instruments.

Shakira va sorprendre aquest any amb 'El jefe', el seu primer tema al món del regional mexicà, una col·laboració amb la banda californiana Fuerza Regida.

A la mateixa vena musical és '(Entre paréntesis)' una de les noves, amb Grup Frontera, una banda nascuda a Texas el 2019, que es va fer famosa per una col·laboració amb Bad Bunny l’any passat.

"El tancament del disc és un remix del Vol.53 en música electrònica (EDM) amb el DJ i productor musical holandès Tiësto, amb un so triomfal d’algú que va estar a l’infern i va tornar millor que mai i apropiant-se una vegada més d’aquest crit de guerra per a les dones traïdes: "Una loba como yo no está pa’tipos como tu".

No obstant, la que més és comenta a les xarxes socials és 'Última', una cançó que els fans de la colombiana relacionen amb la seva ruptura amb Gerard Piqué i en la qual es poden sentir frases com aquestes:

"Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente"