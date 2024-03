Crisi de salut mental

“Les conductes suïcides han augmentat exponencialment en els últims cinc anys i ja se situen en els 7.500 casos anuals a Catalunya. A més, cada vegada hi ha més nens i adolescents que presenten comportaments autolítics, una problemàtica que arrossegarem en els propers anys i que ens preocupa moltíssim.” Així es va expressar ahir el president de la delegació territorial del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) a Lleida, Jaume Celma, en el marc de la III Jornada Temàtica La bogeria i l’impacte dels ingressos psiquiàtrics, que va reunir més d’un centenar de persones a CaixaForum de Lleida. Celma va alertar que des de la pandèmia també han augmentat els ingressos psiquiàtrics i les consultes als CAP per qüestions de salut mental. De fet, un 27,2% de les visites a l’Atenció Primària estan relacionades amb aquesta qüestió. Sobre això, Celma va assenyalar que els problemes més freqüents són els trastorns d’ansietat, depressius, psicòtics i d’alcohol i drogues, per aquest ordre. “Només l’any passat es van registrar unes 600.000 baixes laborals vinculades amb problemes de salut mental”, va advertir el president del COPC a Lleida, i va apostar per treballar en la promoció del benestar emocional, la desmedicalització i les tècniques de relaxació per reduir aquestes xifres. La jornada temàtica va començar amb una taula redona amb Martín Correa-Urquiza, professor Serra Húnter de la Universitat Rovira i Virgili; Rosa Maia Pérez, MD, PhD, especialista en Medicina Legal i Forense; i Ester Castan, psiquiatra i directora mèdica del Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Va acabar amb l’obra teatral A la deriva, de la mà de Teatre Verbatim.

Lleida guanya una plaça MIR en Psiquiatria Infantil i Adolescent

La Unitat de Salut Mental de Lleida ha aconseguit l’acreditació d’una nova plaça de metge resident en Psiquiatria Infantil i Adolescència. El nou psiquiatre començarà la formació al maig i rotarà pels hospitals Santa Maria, Arnau i Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Per primera vegada s’ha aconseguit aquesta acreditació per part del ministeri de Sanitat, un fet que els responsables dels serveis valoren de forma molt positiva. En total, Lleida té setanta-set places de Metge Intern Resident (MIR), cinc més que l’any passat.