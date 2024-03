Kate Middleton pateix càncer

La princesa de Gal·les, Kate Middleton, va anunciar ahir que està rebent “quimioteràpia preventiva” després d’haver estat diagnosticada de càncer després de ser hospitalitzada per una cirurgia abdominal el 17 de gener passat.

“Al gener, em vaig sotmetre a una cirurgia abdominal important a Londres i en aquell moment es va pensar que la meua condició no era cancerosa. La cirurgia va ser exitosa. Tanmateix, les proves posteriors a l’operació van trobar que hi havia càncer”, va explicar en un comunicat en vídeo al compte oficial d’X de Kensington Palace.La princesa Kate, de 42 anys, va detallar que es troba en la primera etapa del tractament. “Això, per descomptat, ha estat un gran xoc”, va assenyalar, agregant que tant ella com el seu espòs, el príncep Guillem i hereu al tron, han necessitat temps per explicar la situació als seus tres fills. “Penso també en tots aquells les vides dels quals s’han vist afectades pel càncer. Per a tots els que afronten aquesta malaltia, en qualsevol forma, no perdeu la fe ni l’esperança. No esteu sols”, va dir. Aquest anunci es produeix després de dies d’especulacions sobre l’estat de salut de la princesa després que sortís a la llum una imatge en què apareixia juntament amb el príncep Guillem sortint d’una botiga, visiblement prima i després que reconegués públicament que havia retocat una fotografia publicada amb motiu del Dia de la Mare. La princesa de Gal·les va publicar un breu text a les xarxes socials en el qual demanava perdó i en què assegurava que “com molts fotògrafs aficionats”, de tant en tant experimentava amb l’edició. Diverses agències de notícies van retirar la fotografia dels seus serveis. A l’anunciar l’ingrés a l’hospital, el Palau de Kensington es va limitar a dir que la princesa havia estat operada amb èxit, en un breu comunicat en el qual també demanava respecte a la privacitat familiar. Segons aquesta primera nota, no estava previst que reprengués l’agenda oficial fins després de Setmana Santa. Kate Middleton, una de les figures més estimades de la família reial conclou, d’aquesta manera, setmanes d’especulacions.

El rei també el pateix i la reina Camil·la acusa “cansament extrem”

La princesa de Gal·les se suma al mal moment que està passant la Casa Reial britànica en els primers mesos d’aquest 2024. Després de la mort de la reina Elisabet II, la Família Reial viu un annus horribilis, després de conèixer-se el càncer del rei Carles, el de Sarah Ferguson i el “cansament extrem” de la reina Camil·la. El palau de Buckingham va anunciar el 5 de febrer passat que el rei Carles III patia càncer, després de les proves que li van realitzar després de l’operació de pròstata. El 25, el cosí de la reina Elisabet II i molt bon amic del príncep Guillem, Thomas Kingston, va ser trobat mort en una casa de Gloucestershire.

Carles III s’afegeix als missatges d’ànim “orgullós de la seua valentia”

El rei Carles III es va sumar ahir als continus missatges d’ànim i va assegurar estar “molt orgullós de Kate per la seua valentia” afegint que roman “en estret contacte amb la seua estimada nora”, va informar un portaveu del palau de Buckingham, segons la BBC. Per la seua part, el príncep Enric i la seua esposa, Meghan Markle, li van desitjar salut i una ràpida recuperació per a ella i la família. “Esperem que puguin fer-ho en privat i en pau”, van agregar.El primer ministre britànic, Rishi Sunak, va transmetre el seu suport als prínceps de Gal·les, així com als seus fills, per aquest “difícil moment”, mentre que també va expressar “l’afecte i suport de tota la nació mentre es recupera”. “Ha mostrat un coratge tremend amb el seu comunicat”, va dir. El líder de l’oposició britànica, Keir Starmer, va enviar en un comunicat amb els seus millors desitjos, en nom del Partit Laborista.El germà de la Princesa de Gal·les, James Middleton, va publicar al seu compte d’Instagram un emotiu missatge: “Al llarg dels anys, hem escalat moltes muntanyes junts. Aquesta també l’escalarem amb tu.” La seua germana Pippa també va tenir paraules de suport.