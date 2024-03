Telegram continua funcionant tot i el bloqueig ordenat per l'Audiència Nacional

Telegram continua funcionant aquest dissabte a les 10.00 hores, tot i el bloqueig ordenat per l'Audiència Nacional per un ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a dret d'autor. El magistrat Santiago Pedraz va prendre ahir divendres al vespre la decisió de bloquejar Telegram a Espanya arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per 'pirateria' i allotjar contingut protegit per drets d'autor sense permís.

La mesura cautelar indica que s'ha de paralitzar l'activitat de la xarxa de missatgeria instantània creada pels germans russos Pável i Nicolai Dúrov mentre es dugui a terme la investigació. L'organització Facua ja ha titllat de "d'absolutament desproporcionat" aquest bloqueig dictat pel jutge Pedraz.(En l'actualització s'afegeix la situació de Telegram aquest dissabte i el comunicat de Facua).