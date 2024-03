Aplec per celebrar mig segle

Les instal·lacions de la cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges es van omplir ahir de persones que no van voler perdre’s la primera activitat per celebrar els 50 anys de la seua història. Sota el nom de L’aplec dels 50 anys, es van reunir a Vallbona treballadors, socis, col·laboradors, familiars i, en definitiva, persones amb qui la cooperativa ha aconseguit arribar fins avui. Va ser una jornada festiva per “trobar-nos i retrobar-nos”, van destacar des de l’organització.

L’aplec dels 50 anys va comptar amb un vermut musical en el qual no van faltar els vins de L’Olivera, un dinar popular, la creació d’un mural col·lectiu amb Rustik Studio en homenatge a la terra i el concert Ovidi4-Columna Jaume Botey, en el qual Borja Penalba, Mireia Vives, David Fernàndez i David Caño van oferir el seu espectacle repassant cançons d’Ovidi Montllor.L’Olivera també elaborarà un vi especial de macabeu que es presentarà el dia 16 de maig al Vinseum de Vilafranca del Penedès. Serà d’edició limitada amb únicament 1.050 botelles. L’etiqueta és obra del dissenyador barceloní Claret Serrahima i la seua filla Ariadna Serrahima.D’altra banda, el programa també inclourà una festa a Vallbona el 18 de maig amb visites especials, jocs infantils, tast de vins i música; una verema especial a Can Calopa (21 de setembre) i la presentació d’un llibre que reuneix les veus d’una cinquantena de persones que han participat en el projecte des dels seus inicis. Aquest acte tindrà lloc el 7 de novembre a l’espai Dipòsit del Rei Martí, al costat de la Torre de Bellesguard, a Barcelona.