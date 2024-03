“Som extracapacitats”

“Volem i podem aportar moltes coses: il·lusió, inclusió i cohesió. Som persones extracapacitades per aprofitar totes les oportunitats laborals.” Així ho van afirmar ahir al migdia Marta Jové i Quim Vilamajó, els dos joves de Down Lleida encarregats de llegir el manifest de la jornada Canvia la teva mirada per commemorar el Dia Mundial de la síndrome de Down (21 de març). Aquesta edició es va centrar en la inserció laboral amb el lema Extracapacitats i l’acte va tenir lloc a la plaça Sant Francesc de Lleida. Els dos joves també van assegurar que “trobar una feina no és fàcil, tenim la preparació necessària per poder treballar, i ens alegra saber que hi ha empreses que ofereixen oportunitats laborals a les persones amb síndrome de Down”.

Per la seua part la presidenta de l’entitat, Olga Parés, va explicar que “som 150 famílies. Aquesta setmana ens ha vingut a veure una noia embarassada d’un nen amb Down, perquè nosaltres acompanyem les famílies des que els nadons estan a la panxa i la resta de les seues vides. Volem que els nostres fills tinguin les mateixes oportunitats i, per a això, s’han de fer polítiques inclusives en àmbits com el laboral. Vivim en una societat en la qual no s’acaba d’entendre el que vol dir inclusió. No defallirem”. Hi va haver actes durant tot el dia, entre els quals, una batucada amb les escoles Parc de l’Aigua i Ciutat Jardí. També es van instal·lar taules informatives en punts de la ciutat per recaptar fons amb l’objectiu de donar continuïtat als projectes que promouen la inclusió en els àmbits familiar, educatiu, laboral i formatiu, entre altres.