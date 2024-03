Els homes dominen més del 80% del joc online a Espanya

El sector dels jocs d’atzar, en el seu format online, continua en creixement. Noves tecnologies; nous jocs més realistes; noves promocions; i un aficionat ja no associat a les noves generacions en exclusiva. Són alguna de les raons d’un èxit que comporta una altra conclusió: més del 80% dels jugadors són homes, segons es desprèn de l’Informe del Jugador Online firmat per la Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ).

Malgrat la diversitat d’ofertes d’entreteniment, així com aquesta opció de tornar a disfrutar de l’espai a l’aire lliure, la societat espanyola continua veient als jocs d’atzar com una opció de lleure. Sempre que es faci des d’un punt de vista responsable, el fer girar la ruleta; provar sort als slots (antigues tragamonedes o escurabutxaques) o llançar-se unes cartes continuen sent opcions predilectes entre els usuaris.

Els jocs d’atzar, en conclusió, mantenen un evident creixement i, tant empreses com usuaris, continuen pendents de les noves tendències digitals i tecnològiques que portarà el futur. Aquesta idea també s’inclou en l’esmentat estudi que es realitza per tal de conèixer els gustos dels usuaris, els seus comportaments i les seues inquietuds futures. Aquest informe, òbviament, busca recopilar una informació que resulta imprescindible per mantenir la bona salut del sector (des d’un punt de vista normatiu) i d’ús, ajudant les empreses a conèixer els seus usuaris.

Una altra dada que indica el bon estat de salut d’aquest sector se centra en el considerable augment d’usuaris registrats en alguna de les cases d’apostes amb llicència que ofereixen jocs online: 1.637.831 nous usuaris registrats el 2023, el que suposa un 2,69% més en comparació a l’exercici anterior.

A punt de complir-se una dècada d’aquests informes detallats (el primer es va realitzar el 2014), l’última edició va revelar una dada no sempre tan voluminós: el 83,38% dels usuaris dels jocs d’atzar són del gènere masculí. Sent matemàtics, només el 16,62% dels seguidors d’aquest lleure són dones. Si s’aprofundeix en aquestes dades, el percentatge d’homes que accedeix a aquest lleure té edat compresa entre els 18 i 45 anys; és a dir, pertanyen a una generació netament digital o amb factors que ajuden a familiaritzar-se àgilment amb les noves plataformes tecnològiques.

Conèixer l’usuari per oferir un millor servei

No tot són aspectes positius en aquest informe. Per exemple, el nombre d’usuaris que són actius a aquest lleure es va xifrar en 789.049 de mitjana, amb un temps estimat d’activitat menor a sis mesos (5,78 mesos). Del total d’usuaris registrats, el 21,40% només mostren activitat lúdica durant un mes com a màxim, o fins i tot menys. Aquí està el moment d’assegurar-se una certa fidelització, segons es desprèn de les conclusions de l’informe.

Un altre aspecte interessant està en el creixement, sent clara competència dels jocs d’atzar, dels usuaris que es decanten per realitzar pronòstics esportius. La xifra d’aficionats està en 1.250.614. Un creixement entorn del 2% en comparació a l’any anterior. L’esmentat informe indica que, a Espanya, hi ha una gran afició a les apostes esportives, seguit de les activitats que s’ofereixen a les plataformes de casinos.