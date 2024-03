Lleida i la tendència general del consum de drogues a Europa segons l'Estudi d'Aigües Residuals

L’anàlisi dels metabòlits per a l’estudi es va fer sobre l’aigua residual que arriba a la depuradora. - SEGRE

Un estudi recent dut a terme per l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT), en col·laboració amb l'Agència de Medicaments de la UE, ha proporcionat dades reveladores sobre les tendències de consum de drogues en 88 ciutats europees, incloent-hi la ciutat de Lleida. Analitzant les aigües residuals per detectar la presència de metabòlits específics, els investigadors han pogut estimar els patrons de consum de diverses substàncies estupefaents, oferint una visió clara de les preferències i els hàbits de consum en el continent.

Un panorama divers

La investigació revela un panorama divers en el consum de drogues, amb increments notables en la majoria d'estupefacients analitzats. Específicament, substàncies com la cocaïna, el cànnabis, l'amfetamina, la metamfetamina i la ketamina han mostrat un augment en la seva presència en les aigües residuals. Aquest fenomen suggereix un creixement general en el consum d'aquestes drogues a través de les ciutats estudiades.

L'excepció de l'èxtasi

Contrastant amb aquesta tendència d'augment, l'èxtasi (MDMA) ha experimentat una disminució significativa, amb un descens del 27% en la seva detecció. Aquesta troballa suggereix un canvi en els patrons de consum recreatiu, possiblement influït per una major consciència dels riscos associats a l'ús d'aquesta substància o per un canvi en les preferències de lleure entre la població.

Consum recreatiu i patrons de consum

El detall interessant que emergeix de l'estudi és el patró de consum lúdic, especialment durant els caps de setmana, on es registra un augment significatiu en la presència de metabòlits de cocaïna, amfetamina, metamfetamina i èxtasi, així com de cànnabis, encara que en aquest últim cas, la curva és més plana, indicant un consum més estable. Aquest patró subratlla la relació entre l'oci nocturn i el consum de substàncies estupefaents.

Perspectives i implicacions

Les dades aportades per aquest estudi ofereixen una perspectiva valuosa sobre les tendències generals del consum de drogues a Europa, subratllant la necessitat de polítiques públiques i estratègies de prevenció ajustades a la realitat del consum. A més, el descens en el consum d'èxtasi pot servir com a punt de partida per a investigacions futures sobre l'efectivitat de les campanyes de conscienciació i les intervencions de salut pública.

En resum, mentre que la tendència general indica un augment en el consum de la majoria de drogues analitzades, l'excepció notable de l'èxtasi apunta a una complexitat en els patrons de consum que requereix una atenció detallada. Aquestes dades no només reflecteixen els hàbits actuals sinó que també poden guiar les futures polítiques de salut pública i les estratègies de prevenció per abordar de manera efectiva els desafiaments associats al consum de drogues.