Brussel·les investiga Apple, Alphabet i Meta per violar les regles antimonopoli

La Comissió Europea va anunciar ahir l’inici d’investigacions formals contra Apple, Alphabet i Meta per possible vulneració de la nova llei europea de mercats digitals que imposa les regles més estrictes als gegants tecnològics per evitar abusos de competència i pràctiques monopolístiques; un nou marc que la Unió Europea aplica des de fa tot just dos setmanes. En concret, creu que Apple i Alphabet no han pres mesures efectives per permetre que els desenvolupadors d’aplicacions mòbils es comuniquin lliurement amb els seus clients per proporcionar-los ofertes al marge de les botigues d’apps d’aquestes dos companyies i sense haver de pagar-los aquestes una taxa. També considera que Alphabet continua prioritzant els seus propis serveis de cerca a Google davant dels de la competència. L’Executiu comunitari, que sota el nou marc regulador podrà imposar multes als incomplidors de fins a un 10% del seu volum de negoci global en una primera infracció i de fins a un 20% en cas de reincidència, disposa ara d’un termini de dotze mesos per prendre una decisió.